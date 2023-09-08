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Pine Harbor 4-й квартал 2023 г.
7.4 41 оценка

Геймплейный трейлер хоррора Pine Harbor от российских разработчиков

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monk70
Новости

Российские разработчики из Краснодара Vision Forge Team представили новый геймплейный трейлер хоррора от первого лица Pine Harbor. Посмотрите, как ужасающие существа бродят по темным коридорам и встречают свою смерть, в этом игровом видеоролике. После катастрофы небольшой рыбацкий городок превращается в настоящий кошмар. Исследуйте густой лес, помогайте другим жителям и постарайтесь выбраться живым в Пайн-Харборе.

Пайн-Харбор представлял собой небольшой рыбацкий городок на берегу северной части Атлантического океана, окруженный скалами и густыми сосновыми лесами, окутанными густым туманом. Но все изменилось в результате техногенной катастрофы. Исследуйте город, помогайте его жителям и исследуйте глубины темных лесов.

Pine Harbor будет доступна на ПК в четвёртом квартале 2023 года.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Ну как инди проект неплохо, Resident Evil 7 на минималках, только вот прицел бы поменять, из-за него играет слишком дешевеет в качестве.

2
cuckold

Неудачный показ.

0
fox nemets

Амнезия Бункер только с отстрелом монстров хотел я написать сразу но зайдя на страницу игры увидел что будет и геймплей на земле и в лесу......очень интересно посмотрим

0