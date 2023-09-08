Геймплейный трейлер хоррора Pine Harbor от российских разработчиков

Российские разработчики из Краснодара Vision Forge Team представили новый геймплейный трейлер хоррора от первого лица Pine Harbor. Посмотрите, как ужасающие существа бродят по темным коридорам и встречают свою смерть, в этом игровом видеоролике. После катастрофы небольшой рыбацкий городок превращается в настоящий кошмар. Исследуйте густой лес, помогайте другим жителям и постарайтесь выбраться живым в Пайн-Харборе.
Пайн-Харбор представлял собой небольшой рыбацкий городок на берегу северной части Атлантического океана, окруженный скалами и густыми сосновыми лесами, окутанными густым туманом. Но все изменилось в результате техногенной катастрофы. Исследуйте город, помогайте его жителям и исследуйте глубины темных лесов.
Pine Harbor будет доступна на ПК в четвёртом квартале 2023 года.
Ну как инди проект неплохо, Resident Evil 7 на минималках, только вот прицел бы поменять, из-за него играет слишком дешевеет в качестве.
Неудачный показ.
Амнезия Бункер только с отстрелом монстров хотел я написать сразу но зайдя на страницу игры увидел что будет и геймплей на земле и в лесу......очень интересно посмотрим