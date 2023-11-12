Российские разработчики назвали дату выхода хоррор-шутера Pine Harbor

Краснодарская игровая студия Vision Forge представила геймплейный трейлер своего предстоящего хоррор-шутера под названием Pine Harbor, разработанного на движке Unreal Engine 5.
В ходе игры наша цель заключается в оказании помощи жителям Pine Harbor, раскрывая тайны этого загадочного города, сталкивающегося с "последствиями ужасной промышленной катастрофы".
Среди ключевых преимуществ своего продукта разработчики выделяют обширный открытый мир с реалистичной погодой, увлекательный игровой процесс, включающий элементы хоррора и выживания, а также насыщенную сюжетную кампанию с обилием дополнительных квестов. Кроме того, игра предлагает разнообразие локаций, включая лесные просторы, заброшенные здания, пещеры и многое другое.
Игра выйдет в раннем доступе 14 декабря
WTF?
в школе не было учебников по русскому, только инглиш w(°ｏ°)w
А что вас удивляет? Многие отечественные разработчики тоже ориентируются на основной рынок. Бюджетных денег на всех не хватит...
Российские разработчики, у которых в их игре, не заявлен русский язык:)) Я понял.
Русофобы?)))
лучше бы нормальную игру сделали! которых не хватает очень на пк. нафиг эти хорроры! и так хватает их от других стран
Так сделайте. Они, если что, не для вас делают.
Го.нохорроры ,так их много, а вот нормальных ,почти нет)))Скорей всего и эта будет из первой категории))
Дата выхода будет, когда игра выйдет в законченном виде, а не огрызок в раннем доступе.
Каково текущее состояние версии в раннем доступе?
“В раннем доступе в Pine Harbor можно сыграть в основную сюжетную часть игры. Открытый мир доступен для исследования и уничтожения врагов.
фпс 20
Видно невооружённым взглядом, что редкостная шняга
Их чë, пиндосы спонсируют? Где русская озвучка? Или сейчас так модно?))
А что, ты их спонсируешь ?
принимать рентабельные решения не только щас модно, но и модно было во все времена.
У нас всю страну пиндосы спонсируют.
А при чем тут Украина?
А действие разворачивается в Джубге? Или в Новомихайловке?
Чем планируемая полная версия будет отличаться от версии в раннем доступе?
“Помимо исправления ошибок и улучшения баланса и основного игрового процесса, мы планируем добавить больше событий и квестов. Мы также планируем расширить исследование мира.”
Каково текущее состояние версии в раннем доступе?
“В раннем доступе в Pine Harbor можно сыграть в основную сюжетную часть игры. Открытый мир доступен для исследования и уничтожения врагов.”
очередная кривая пулялка
И что в этой игре собственно российского? Озвучка английская, место действия тоже где-то у англосаксов, название игры и то англоязычное.