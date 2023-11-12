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Pine Harbor TBA
7.5 47 оценок

Российские разработчики назвали дату выхода хоррор-шутера Pine Harbor

butcher69
Новости

Краснодарская игровая студия Vision Forge представила геймплейный трейлер своего предстоящего хоррор-шутера под названием Pine Harbor, разработанного на движке Unreal Engine 5.

В ходе игры наша цель заключается в оказании помощи жителям Pine Harbor, раскрывая тайны этого загадочного города, сталкивающегося с "последствиями ужасной промышленной катастрофы".

Среди ключевых преимуществ своего продукта разработчики выделяют обширный открытый мир с реалистичной погодой, увлекательный игровой процесс, включающий элементы хоррора и выживания, а также насыщенную сюжетную кампанию с обилием дополнительных квестов. Кроме того, игра предлагает разнообразие локаций, включая лесные просторы, заброшенные здания, пещеры и многое другое.

Игра выйдет в раннем доступе 14 декабря

26
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Гомер11
Российские разработчики
Краснодарская игровая студия
Спойлер

WTF?

21
dostalker

в школе не было учебников по русскому, только инглиш w⁠(⁠°⁠ｏ⁠°⁠)⁠w

6
TAPAKAH222

А что вас удивляет? Многие отечественные разработчики тоже ориентируются на основной рынок. Бюджетных денег на всех не хватит...

1
0ncnjqybr
Спойлер
0
Viking90

Российские разработчики, у которых в их игре, не заявлен русский язык:)) Я понял.

5
TAPAKAH222

Русофобы?)))

0
Леший3

лучше бы нормальную игру сделали! которых не хватает очень на пк. нафиг эти хорроры! и так хватает их от других стран

2
TAPAKAH222

Так сделайте. Они, если что, не для вас делают.

-1
Денис Сидоров 5

Го.нохорроры ,так их много, а вот нормальных ,почти нет)))Скорей всего и эта будет из первой категории))

1
Protocol10

Дата выхода будет, когда игра выйдет в законченном виде, а не огрызок в раннем доступе.

1
fox nemets

Каково текущее состояние версии в раннем доступе?

“В раннем доступе в Pine Harbor можно сыграть в основную сюжетную часть игры. Открытый мир доступен для исследования и уничтожения врагов.

0
Кибер_Монах

фпс 20

1
AlexZver

Видно невооружённым взглядом, что редкостная шняга

1
Jarvis666

Их чë, пиндосы спонсируют? Где русская озвучка? Или сейчас так модно?))

1
muxamor2011

А что, ты их спонсируешь ?
принимать рентабельные решения не только щас модно, но и модно было во все времена.

0
CAT987g

У нас всю страну пиндосы спонсируют.

-1
0ncnjqybr CAT987g

А при чем тут Украина?

-2
Rаyden

А действие разворачивается в Джубге? Или в Новомихайловке?

0
fox nemets

Чем планируемая полная версия будет отличаться от версии в раннем доступе?

“Помимо исправления ошибок и улучшения баланса и основного игрового процесса, мы планируем добавить больше событий и квестов. Мы также планируем расширить исследование мира.”

Каково текущее состояние версии в раннем доступе?

“В раннем доступе в Pine Harbor можно сыграть в основную сюжетную часть игры. Открытый мир доступен для исследования и уничтожения врагов.”

0
dreamevil2067

очередная кривая пулялка

0
0ncnjqybr

И что в этой игре собственно российского? Озвучка английская, место действия тоже где-то у англосаксов, название игры и то англоязычное.

-1