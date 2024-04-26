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Pine Harbor 25.04.2024
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
7.2 63 оценки

В раннем доступе вышел Pine Harbor - шутер, в котором игроки должны исследовать заброшенный рыбацкий городок

Duett
Новости

Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.

Сюжет рассказываем о маленьком рыбацком городке с одноименным названием, в котором случилась страшная катастрофа. Игра об окутанном туманом городе что населяют монстры, была вдохновлена такими играми как Silent Hill, Resident Evil и Darkwood

Разработчики сообщают, что при создании игры некоторые мелкие детали были созданы при помощи искусственного интеллекта.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
besnovaty1986

"учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит"- что за бред? А для чего демо то тогда создают? Что б не судить? Ну верно да.

3
Rаyden

А ты видел демку Last Epoch? Она и близко была не похожа на то, что даже в раннем доступе выложили, не говоря уже про текущий статус.

-1
Sneaky Pete Rаyden

Какой тогда смысл в демо?

0
Zero Niks

еЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ! КРяСНОДяР ЭТО ТОЧНО В РэФэ? Где сyku русская озвучка!!!

-1
Rаyden

А таких очень много, даже если не вспоминать сбежавших на Кипр Совокотов, вот навскидку вспомнил - тоже русские разрабы:

-1
The Ryan
-2
FlatEduardo

нахрена он сделал этот ванючий крафт и выживач

-2