В раннем доступе вышел Pine Harbor - шутер, в котором игроки должны исследовать заброшенный рыбацкий городок

Вы попадаете в Pine Harbor — маленький городок на северо-атлантическом побережье, который был почти уничтожен техногенной катастрофой. Город окружён скалистыми берегами и зелёными хвойными лесами, которые скрывают в себе много тайн и опасностей.

Ваша задача — выжить и разобраться в происходящем. Для этого вам придётся исследовать туманные улицы Pine Harbor, а также собирать различные ресурсы и крафтить полезные предметы, которые пригодятся вам в путешествии. Но самое главное — вам надо будет осмелиться зайти в глубокие леса, где ждут вас ужасы, вызванные катастрофой.