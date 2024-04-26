Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.
Сюжет рассказываем о маленьком рыбацком городке с одноименным названием, в котором случилась страшная катастрофа. Игра об окутанном туманом городе что населяют монстры, была вдохновлена такими играми как Silent Hill, Resident Evil и Darkwood
Разработчики сообщают, что при создании игры некоторые мелкие детали были созданы при помощи искусственного интеллекта.
В раннем доступе вышел Pine Harbor - шутер, в котором игроки должны исследовать заброшенный рыбацкий городок
Сегодня в свет вышла демо версия версия шутера с элементами хоррора под названием Pine harbor от компании Vision Forge Team. Пока что, отзывы на площадке Steam смешанные, но учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит.
"учитывая что это только демо, судить пока ничего не стоит"- что за бред? А для чего демо то тогда создают? Что б не судить? Ну верно да.
А ты видел демку Last Epoch? Она и близко была не похожа на то, что даже в раннем доступе выложили, не говоря уже про текущий статус.
Какой тогда смысл в демо?
еЩЕ РАЗ СПРАШИВАЮ! КРяСНОДяР ЭТО ТОЧНО В РэФэ? Где сyku русская озвучка!!!
А таких очень много, даже если не вспоминать сбежавших на Кипр Совокотов, вот навскидку вспомнил - тоже русские разрабы:
нахрена он сделал этот ванючий крафт и выживач