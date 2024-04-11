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Pioneers of Pagonia 13.12.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
6 29 оценок

В последнем обновлении Pioneers of Pagonia добавлена кооперативная игра

monk70
Новости

Pioneers of Pagonia, уютный градостроительный проект от создателя Settlers Фолькера Вертиха, получил новое обновление, добавляющее кооперативный многопользовательский режим для четырех игроков, который позволяет вам и вашим друзьям вместе играть за одну фракцию.

Члены команды могут размещать здания, прокладывать пути и отправлять команды внутри своей фракции в любое время, что делает этот режим идеальным, если вы когда-либо хотели сотрудничать с друзьями, чтобы создать идеальный город.

Если вы хотите запустить многопользовательскую игру, вы можете настроить ее на «открытую для друзей», что позволит вашим друзьям присоединиться к вашей игре, когда они захотят (конечно, при условии, что у них также есть Pioneers of Pagonia).

Кроме того, вы можете создать идентификатор игры и поделиться им с другими, что означает, что люди, которых нет в вашем списке друзей Steam, также смогут присоединиться к вашей игре. Любой игрок может сохранить игру в любое время, и любой игрок может продолжить игру, когда захочет, поэтому убедитесь, что вы и ваши друзья договорились о том, когда вы собираетесь играть.

Pioneers of Pagonia вышла на ПК раннем доступе еще в декабре. Она быстро завоевала популярность среди поклонников градостроительных симуляторов: за первую неделю после выпуска было продано 100 000 копий.

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