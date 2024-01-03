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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 372 оценки

Авторы отечественного ММО-шутера PIONER завершили разработку большей части игры

Gutsz
Новости

Разработчики амбициозного многопользовательского шутера PIONER из московской студии GFA Games отчитались о значительном прогрессе в разработке. За 2023 год команда авторов сумела проделать масштабную работу, завершив большинство элементов проекта в его финальном виде. Согласно последней публикации представителей студии, работа над большей частью игры уже завершена, и релиз проекта может состояться уже очень скоро.

В GFA Games отметили, что в прошлом году им удалось проделать серьезную работу по улучшению предрелизной сборки игры. Все улучшения были основаны на отзывах и пожеланиях игрового сообщества, где пользователи просили изменить цветовую гамму, улучшить редактор персонажа и добавить больше настроек.

Вместе с этим разработчики завершили детализацию персонажей в шутере и проработку флоры с фауной. Также была завершена работа над пользовательским интерфейсом и боевой системой. Прямо сейчас PIONER проходит активное тестирование и получает необходимую шлифовку, а релиз проекта ожидается в 2024 году.

43
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
tvorog8088

Сделали бы отдельный сингл, без всей этой сетевой мутоты.

9
Garris1304

Они специально для таких как ты расписывали и разжевывали, что и как будет.

7
Floww

Было бы круто в 1 квартале увидеть пионера)

4
ka27

Пионер! Всегда будь смелым,

Не бросай на ветер слов

И проверить слово делом

Будь готов!

Всегда готов!

:)

3
Rаyden

Ага, осталось только год уточнить :)

0
igor lvov

Да так то видно,что старались! Но выбор ММО!? Это же вчерашний день! Надоел уже этот жанр! Наши как всегда опоздали! Жаль! Но думаю пройдет середняком, на любителя! И хитом точно не станет!

0
99sarOncha99

ММО.........значит проходим мимо

-3
Garris1304

Проходи, не задерживайся

6
ka27 Garris1304
0
Eclipse_Mars

Главное что-бы не был эксклюзивом vk play

-3
Xplitx

Запилят свой лаунчер как у таркова и всё

1
simiola Xplitx

значит будем пиратить. нет в стиме - нет покупки!

-4
Сетеш simiola

как ты пиратить собрался онлайн игру?

1
simiola Сетеш

там и сингл будет

0
simiola Сетеш

а если чисто онлайн - то вообще не интересно, очередная онлайн дрочильня, такого гомна навалом!

0
Ser-e-zha

Ни в новости ни на сайте написано неверно название игры, согласно текстам разработчиков верно будет - Peeoner.

-9
DeadRemix

Что ты несешь?

4
Сетеш

Забавно, согласно официальному сайту игры верно будет Pioner

2