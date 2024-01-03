Авторы отечественного ММО-шутера PIONER завершили разработку большей части игры

Разработчики амбициозного многопользовательского шутера PIONER из московской студии GFA Games отчитались о значительном прогрессе в разработке. За 2023 год команда авторов сумела проделать масштабную работу, завершив большинство элементов проекта в его финальном виде. Согласно последней публикации представителей студии, работа над большей частью игры уже завершена, и релиз проекта может состояться уже очень скоро.
В GFA Games отметили, что в прошлом году им удалось проделать серьезную работу по улучшению предрелизной сборки игры. Все улучшения были основаны на отзывах и пожеланиях игрового сообщества, где пользователи просили изменить цветовую гамму, улучшить редактор персонажа и добавить больше настроек.
Вместе с этим разработчики завершили детализацию персонажей в шутере и проработку флоры с фауной. Также была завершена работа над пользовательским интерфейсом и боевой системой. Прямо сейчас PIONER проходит активное тестирование и получает необходимую шлифовку, а релиз проекта ожидается в 2024 году.
Сделали бы отдельный сингл, без всей этой сетевой мутоты.
Они специально для таких как ты расписывали и разжевывали, что и как будет.
Было бы круто в 1 квартале увидеть пионера)
Пионер! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
Всегда готов!
:)
Ага, осталось только год уточнить :)
Да так то видно,что старались! Но выбор ММО!? Это же вчерашний день! Надоел уже этот жанр! Наши как всегда опоздали! Жаль! Но думаю пройдет середняком, на любителя! И хитом точно не станет!
ММО.........значит проходим мимо
Проходи, не задерживайся
Главное что-бы не был эксклюзивом vk play
Запилят свой лаунчер как у таркова и всё
значит будем пиратить. нет в стиме - нет покупки!
как ты пиратить собрался онлайн игру?
там и сингл будет
а если чисто онлайн - то вообще не интересно, очередная онлайн дрочильня, такого гомна навалом!
Ни в новости ни на сайте написано неверно название игры, согласно текстам разработчиков верно будет - Peeoner.
Что ты несешь?
Забавно, согласно официальному сайту игры верно будет Pioner