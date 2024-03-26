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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 428 оценок

Авторы российской PIONER показали локацию "Грибная Равнина"

Simple Jack
Новости

Российская студия GFA Games поделилась изображениями новой локации PIONER. «Грибная Равнина» — это довольно большой открытый мир.

Авторы сравнили состояние локации до и после нововведений. На местности появилось больше грибов, а игроки отметили, что и сама графика стала лучше. Также «Грибная Равнина» напомнила фанатам TES 3: Morrowind.

В марте GFA Games также показала локацию «Аллоды» — парящие в воздухе куски земли.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Круто, резкость убрали, и стало в разы лучше. Сглаживание подогнали.

3
Lejak

Блин, опять ММО);

1
SGate

ММОровинд))

0
Sold1er Boy

Там сюжет будет, для галочки

0
askazanov

Во во, я тоже говорю - пилили бы качественную сингл игру , то было бы круто! А примещивают тут онлайн - ни чего хорошего не вижу...

1
tvorog8088

Честно говоря сейчас больше Пионер жду чем Сталкер 2.

0
Madiark

А я наоборот жду Сталкер 2

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

что то я разницу в качестве графона не уловил

0
AT_Sagor

Морровинд какой-то, только скальных наездников и силд райдеров не хватает.

0