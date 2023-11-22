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Pioner 2023 г.
7.3 319 оценок

Дату выхода российского MMO-шутера Pioner перенесли на 2024 год

butcher69
Новости

Авторам ММО Pioner требуется дополнительное время на полировку своего проекта. Сегодня компания GFA Games объявила о переносе выхода Pioner на 2024 год.

По результатам тестирований, нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру, с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались. Мы просим отнестись к нашей позиции с пониманием, наша игра должна выйти качественной, чтобы стать успешной и развиваться на долгие годы вперед. Приносим извинения за ожидание и надеемся, что содержание и качество нашей игры сможет его оправдать

PIONER - это многопользовательский онлайн-шутер, где основное внимание уделяется выживанию и исследованию окружающего мира. В этой игре игроки принимают роль оперативника, оказавшегося в мире, пережившем техногенную катастрофу. Геймерам предстоит не только выживать, но и искать и спасать своих сослуживцев, а также раскрывать тайны источника катастрофы - загадочного Могильника, инопланетного сооружения, расположенного в центре острова.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
AllConforD

"По результатам тестирований, нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру, с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались."

Перенесли, значит понимают, что не всё в порядке, пусть лучше спокойно дорабатывают проект, чем потом выслушивать хейтерную вонь и терять деньги.

Семь раз отмерь, один раз отрежь.

10
Антон Викторов

Согласен, лучше допилить чем потом получить порцию хейта.

0
KleptomaniacalAlbert Антон Викторов

согласен лучше перенести, но сталкера это не касается это другое

11
Gelyr KleptomaniacalAlbert

Сталкер хейтят, не из за переноса, а за их политику и лживый маркетинг.

-7
ratte88

Атомик хёт вроде тоже переносили

0
Sneaky Pete KleptomaniacalAlbert

Да в одно место этот ждалкер...

1
Vetrjak

А так убеждали что релиз в этом году.

7
Леший3

смотрю мода у всех там пошла на 2024 переносить игры!!

4
Sneaky Pete

Не надо спешить. 25 год норм.

1
BoT_TaK_BoT

хорошо конечно, что они стремятся к высокому качеству, но блин... опять ждать

0