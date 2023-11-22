Дату выхода российского MMO-шутера Pioner перенесли на 2024 год

Авторам ММО Pioner требуется дополнительное время на полировку своего проекта. Сегодня компания GFA Games объявила о переносе выхода Pioner на 2024 год.

По результатам тестирований, нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру, с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались. Мы просим отнестись к нашей позиции с пониманием, наша игра должна выйти качественной, чтобы стать успешной и развиваться на долгие годы вперед. Приносим извинения за ожидание и надеемся, что содержание и качество нашей игры сможет его оправдать

PIONER - это многопользовательский онлайн-шутер, где основное внимание уделяется выживанию и исследованию окружающего мира. В этой игре игроки принимают роль оперативника, оказавшегося в мире, пережившем техногенную катастрофу. Геймерам предстоит не только выживать, но и искать и спасать своих сослуживцев, а также раскрывать тайны источника катастрофы - загадочного Могильника, инопланетного сооружения, расположенного в центре острова.