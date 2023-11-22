Дату выхода российского MMO-шутера Pioner перенесли на 2024 год

Авторам ММО Pioner требуется дополнительное время на полировку своего проекта. Сегодня компания GFA Games объявила о переносе выхода Pioner на 2024 год.
По результатам тестирований, нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру, с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались. Мы просим отнестись к нашей позиции с пониманием, наша игра должна выйти качественной, чтобы стать успешной и развиваться на долгие годы вперед. Приносим извинения за ожидание и надеемся, что содержание и качество нашей игры сможет его оправдать
PIONER - это многопользовательский онлайн-шутер, где основное внимание уделяется выживанию и исследованию окружающего мира. В этой игре игроки принимают роль оперативника, оказавшегося в мире, пережившем техногенную катастрофу. Геймерам предстоит не только выживать, но и искать и спасать своих сослуживцев, а также раскрывать тайны источника катастрофы - загадочного Могильника, инопланетного сооружения, расположенного в центре острова.
"По результатам тестирований, нами было принято решение взять больше времени и улучшить игру, с целью поддержания стандартов качества, на которые мы всегда ориентировались."
Перенесли, значит понимают, что не всё в порядке, пусть лучше спокойно дорабатывают проект, чем потом выслушивать хейтерную вонь и терять деньги.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Согласен, лучше допилить чем потом получить порцию хейта.
согласен лучше перенести, но сталкера это не касается это другое
Сталкер хейтят, не из за переноса, а за их политику и лживый маркетинг.
Атомик хёт вроде тоже переносили
Да в одно место этот ждалкер...
А так убеждали что релиз в этом году.
смотрю мода у всех там пошла на 2024 переносить игры!!
Не надо спешить. 25 год норм.
хорошо конечно, что они стремятся к высокому качеству, но блин... опять ждать