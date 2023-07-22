"Двигайся или умри" - разработчики отечественного постапокалиптического шутера Pioner показали новый геймплей ©

Разработчики отечественного постапокалиптического шутера Pioner из российской студии GFA Games представили новое небольшое видео с геймплейными кадрами игры. В ролике можно увидеть, как персонаж бежит в каком-то заброшенном здании с аномальными электрическими разрядами.

Двигайся или умри... Хватит ли вам выносливости преодолеть опасные зоны?

В начале июля разработчики опубликовали насыщенный геймплейный трейлер и стало известно, что за озвучку предстоящего постапокалиптического шутера будет отвечать студия GamesVoice. Игра создается на базе Unreal Engine 4, а релиз запланирован на 2023 год для ПК.