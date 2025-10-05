Разработчики Pioner показали обновлённые подземелья в новом геймплейном видео

Разработчики Pioner поделились новым видеоматериалом, целиком сфокусированным на подземных локациях игры. В ходе обновления подземные территории получили ряд существенных улучшений: они стали более самобытными, их история теснее переплелась с общим сюжетом, а исследование стало ещё более увлекательным.

Обновлённый визуал подземелий можно оценить в представленном видео.

Тайны подземелья раскрываются через множество новых находок, дополняющих сюжетную линию. Разбросанные по локациям записки и предметы становятся ключом к пониманию происходящего, что стимулирует игроков к тщательному осмотру всех доступных территорий.

В этом месяце состоится первое открытое бета-тестирование Pioner, к которому смогут присоединиться все желающие. Точные даты начала бета-теста пока не объявлены.