Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.2 685 оценок

Разработчики Pioner показали обновлённые подземелья в новом геймплейном видео

Borovik-rus Borovik-rus

Разработчики Pioner поделились новым видеоматериалом, целиком сфокусированным на подземных локациях игры. В ходе обновления подземные территории получили ряд существенных улучшений: они стали более самобытными, их история теснее переплелась с общим сюжетом, а исследование стало ещё более увлекательным.

Обновлённый визуал подземелий можно оценить в представленном видео.

Тайны подземелья раскрываются через множество новых находок, дополняющих сюжетную линию. Разбросанные по локациям записки и предметы становятся ключом к пониманию происходящего, что стимулирует игроков к тщательному осмотру всех доступных территорий.

В этом месяце состоится первое открытое бета-тестирование Pioner, к которому смогут присоединиться все желающие. Точные даты начала бета-теста пока не объявлены.

Комментарии:  6
MrX11

Еще 10 лет и игра гойда будет точно говорю )

askazanov

Мда... Что то выглядит как дешевая поделка.

Barred

Разрабы как могут напоминают о своём поделии, но большинство запомнит этот кал по "ну че, народ, погнали на".

Графон 2007г с топорными анимациями и специфическим геймплеем.

Rаyden

Я очень долго наблюдал за этой игрой. В околоковидный период они были на грани закрытия проекта, их спасли Тенцент, выкупив проект и вложившись в него очень много. С тех пор вектор развития сменился в основном на Китай + остальной мир, это стало очень заметно по постам в группе ВК. С тех пор они каждый год обещают "релиз в этом году" и продолжают доить китайцев.

Egik81

Вот бы она еще с одиночным режимом была бы....

ApprovingVulpes

Выглядит как Fallout 3 с модами