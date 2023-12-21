Штрафы за смерть, сюжет игры и мировые боссы: руководитель разработки PIONER делится свежими подробностями

На днях отечественная студия разработчиков GFA Games представила обширный трейлер амбициозного MMO-шутера PIONER, где раскрываются интересные детали мрачного мира. Это далеко не вся информация, которую хотели бы передать игрокам авторы проекта. В отдельной заметке руководитель разработки игры более детально описал ключевые элементы игрового процесса PIONER.
Как отмечается, все рекламные материалы и трейлеры создаются лично разработчиками, а именно руководителем разработки и ведущим дизайнером. Это сделано для того, чтобы точно передать геймерам основное видение студии GFA Games. Команда стремится создать масштабную вселенную, которая уже содержит большое количество контента и будет постоянно расширяться.
Шутер PIONER создается на базе Unreal Engine 4, и это финальное видение разработчиков визуальной части игры. В GFA Games не планируют переносить проект на Unreal Engine 5 до релиза игры. Графическую составляющую проекта можно оценить уже сейчас по последним трейлерам, они были записаны непосредственно с актуальных билдов.
Руководитель разработки PIONER также рассказал, какие штрафы ждут игроков за смерть. Если игрок погибнет в обычных PvE-регионах, его экипировка будет портиться. Смерть в PvP-зонах или теневых землях означает потерю ресурсов, при этом оружие и экипировка останутся у игрока.
Другие детали игры от разработчиков:
- Деление мира: Левая часть острова - доминирование PvE контента. Правая часть острова - PvP. При этом, в игре есть только один регион, где повсеместно действует PvP - Теневые Земли (Shadowlands). На Среднеземье (Middle Earth) реализованы лишь частичные зоны с правилами PvP. Также нами вводятся дополнительные правила, которые позволят избежать издевательств над игроками-одиночками, а также позволят избежать кемпинга.
- Сюжет в игре: Прохождение сюжетной кампании проходит в закрытых локациях или в закрытых зонах на открытых мирах. Для прохождения сюжета игры вас никто не принуждает посещать PvP зоны, и игра вас никак не ограничивает.
- Прогрессия экипировки: Получить лучшую экипировку можно и в PvE активностях. Главное, что вам необходимо иметь - это чертежи и ресурсы. А получить последние можно в большом количестве активностей, в том числе в PvE. К примеру, рейды и специальные миссии игры протекают в правой части острова. Их выполнение - альтернативный, но менее эффективный способ накапливать ресурсы для прокачки экипировки. У вас всегда будет выбор, каким образом прокачиваться и в каких активностях участвовать.
- Рейды и PvE миссии: Рейды - это полноценные PvE миссии. У них свой сюжет, свои кат-сцены и очень серьезная сложность, требующая прокачанной экипировки. О них мы расскажем позже.
- Мировые боссы и события: Они, как и рейды, уже реализованы в игре и ожидают своего часа для демонстрации.
PIONER планирует выйти на ПК в 2024 году.
Это мы ждём. Главное, чтобы не такой мусор, как дестини.
скорее этот мусор бросят через пару часов игры из-за скукоты и однообразия
дестини мусор? Практически идеальный образец лутер - шутера. Рейды в дестини так это вообще отдельный вид искусства - самый интересный рейдовый контент в ММО вообще. Дестини как образец фантастики и дивижка как образец не фантастики.
На эти две игры как раз всем стоило бы ориентироваться.
Я с ним не согласен, но мне тоже не зашло, а так красивая игрушка.
Я вообще не большой фанат мультиплеерных и кооп шутеров. В дестини я играл с релиза и игра была очень хороша - и графика симпатичная и боевка клевая и сюжет неплохой. Но это все мелочи, рейды там реально были невероятные - как лучшие рейда ВОВ - там реально нужно думать и кооперироваться, тактики на боссов очень непростые, головоломки всякие и тд - такого в рамках шутера никто еще никогда не делал. Было прям реально интересно. Даже обычные данжи были серьезным вызовом. Я потом конечно забил, потому что я не могу вечно играть в одну и ту же игру, но играл достаточно долго) даже в ПВП играл - хоть я и вообще не игрок в пвп шутеры) и тоже было интересно. И в дивижке бегал в темной зоне - классная штука.
Но забил я на дестини не потому что игра плохая, а потому тупо кончился контент, а интерес потерялся до выхода новых длц) потом уже возвращаться было лень.
мне кажется это смотря когда играл - я вот начал когда длц отвергнутые вышло и прям провалился в игру, потом еще про луну купил длц где полчаса сюжета ну а после того как цены на длц стали как на триплэй игру перестал играть, а сейчас забрал в эпикстор три длц в которые не играл зашел в игру и афигел в плохом смысле слова... какой-то винегрет - ролики показывают не в хронологии сюжета, какие-то непонятные миссии навязывают, что куда - ничего не понятно. в старые локации заходишь и кайфуешь от графона а прилетел в этот новый неоновый город так как буд-то в другой игре на лет 10 старше оказался
А компания не закроется спустя трое суток после выхода ?)
Шляпа будет. Сингла нет, со Сталкером ни чего общего...
И что, обязательно постапок со сталкером связан?
Нет, сингл игру бы просто с хорошим сюжетом, а не это! )
Чукча не читатель, чукча писатель!
Ясно же сказали, что ВСЯ сюжетка будет в пве зоне и её можно пройти как обычную сингл игру. Как в той же Дестини.
Никогда в ММО ориентированной игре не было полноценного сюжета на уровне сингл проекта и не будет. Как бы не писали про это, это будет лишь обрубок