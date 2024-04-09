У отечественного ММО-шутера PIONER будет несколько издателей, что гарантирует игре мировой релиз

Последнее время все больше российских студий предпочитают выпускать свои игры эксклюзивно для VK Play. Это может быть хорошим решением для отечественных игроков из-за ценовой политики и других бонусов, но всё же ограничивает пользователей в выборе площадки. Авторы российского ММО-шутера PIONER из студии GFA Games хотят сохранить свободу выбора для игрока и поэтому прорабатывают разные варианты глобального запуска игры.
Директор студии GFA Games и ведущий разработчик PIONER Александр Никитин стал участником свежего выпуска подкаста "Геймдев от первого лица", где рассказал о модели распространения игры. Как отмечает Никитин, формат выпуска ММО-шутера всё ещё находится на стадии обсуждения, и у команды есть несколько готовых решений. Как только всё будет решено, разработчики в первую очередь оповестят об этом игроков через официальные каналы связи.
Сейчас студия планирует выпустить PIONER во всем мире. По словам Никитина, для этого разработчики ведут переговоры сразу с несколькими крупными издателями. Игру будут собираться распространять уже два издателя, а прямо сейчас ведутся переговоры с третьей компанией, которая будет отвечать за определенный регион. Авторы надеются подарить игру как можно большему количеству пользователей, поэтому также готовятся выпустить шутер на таком крупном рынке, как Китай.
Наличие стороннего издателя для PIONER означает, что шутер может выйти как в цифровом магазине Steam, так и получить самостоятельный лаунчер для запуска. Подробнее мы об этом узнаем ближе к релизу игры.
Ну если в steam будет, будет отлично, главное не VK play этот)
скорее бы)
Посмотрим, а то как бы Пионер не стал Октябрёнком..))
)))
Ближе к релизу прикажут в VK выпустить. Хорошо если не эксклюзивно
Свой лаунчер уже пугает.
За Стим конечно благодарочка, хотя лично мне по сути без разницы на лаунчер, лишь бы игрушка вышла интересная.