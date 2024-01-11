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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 376 оценок

В GFA Games рассказывают о создании Гончих для ММО-шутера PIONER

Gutsz
Новости

Амбициозный отечественный ММО-шутер PIONER будет населять самыми разными представителями мрачного постапокалиптического мира. Среди наиболее часто встречающихся существ в игре можно будет выделить Гончих. В прошлом они были обычными собаками, но претерпели страшные мутации, из-за чего их внешность сильно исказилась, а возможности для убийства человека значительно возросли. В новой публикации разработчики показали концепты Гончих и рассказали об их создании.

Как отмечают в студии GFA Games, создание Гончих прошло три полноценных этапа разработки, начиная от концепта и заканчивая финальной детализацией. Через такой процесс прошли все монстры, населяющие мрачный мир PIONER.

В дизайне Гончих разработчики стремились подчеркнуть их физическую мощь как противников, сохраняя при этом элементы мутаций. Поэтому в качестве вдохновения использовались собаки крупных и сильных пород, детализированные схемы мутаций которых были разработаны на финальном этапе разработки, подчеркивая их ужасный внешний вид.

Напомним, ранее в GFA Games сообщили о финальном этапе разработки PIONER. Релиз игры должен состояться уже в этом году на ПК.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
KPAHbl4

странно что игра будет платная

0
Jarvis666

Гончие (псевдособаки... Нет, не украли, а позаимствовали)

-1