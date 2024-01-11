В GFA Games рассказывают о создании Гончих для ММО-шутера PIONER

Амбициозный отечественный ММО-шутер PIONER будет населять самыми разными представителями мрачного постапокалиптического мира. Среди наиболее часто встречающихся существ в игре можно будет выделить Гончих. В прошлом они были обычными собаками, но претерпели страшные мутации, из-за чего их внешность сильно исказилась, а возможности для убийства человека значительно возросли. В новой публикации разработчики показали концепты Гончих и рассказали об их создании.
Как отмечают в студии GFA Games, создание Гончих прошло три полноценных этапа разработки, начиная от концепта и заканчивая финальной детализацией. Через такой процесс прошли все монстры, населяющие мрачный мир PIONER.
В дизайне Гончих разработчики стремились подчеркнуть их физическую мощь как противников, сохраняя при этом элементы мутаций. Поэтому в качестве вдохновения использовались собаки крупных и сильных пород, детализированные схемы мутаций которых были разработаны на финальном этапе разработки, подчеркивая их ужасный внешний вид.
Напомним, ранее в GFA Games сообщили о финальном этапе разработки PIONER. Релиз игры должен состояться уже в этом году на ПК.
странно что игра будет платная
Гончие (псевдособаки... Нет, не украли, а позаимствовали)