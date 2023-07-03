В отечественном шутере Pioner не будет открытого мира, однако игроков ждут огромные локации ©

Многообещающий сетевой шутер Pioner, создаваемый российской студией GFA Games, на днях обзавелся эффектным геймплейный трейлером. Разработчики впервые показали разнообразный постапокалиптичный мир игры и его персонажей. Релиз Pioner все еще запланирован на 2023 год без точной даты выхода, но авторы проекта готовы уже сейчас готовы рассказать больше интересных подробностей об игре.

Как отмечают в студии GFA Games, в их проекте не будет привычного открытого мира, однако сам мир Pioner будет масштабным и разнообразным. По словам разработчиков, мир шутера разделен большие регионы, размеры некоторых областей будут достигать 10 км². Локации будут отличаться друг от друга, как с визуальной точки зрения, так и контентом внутри областей. На данный момент студия закончила работать над уже 5 крупными поселениями со своим уникальным дизайном и населением. В этих городах сейчас развертываются квесты и события, которые проведут игроков по разным зонам.

Также в студии GFA Games поделились и другими деталями игры:

Продолжительность саундтрека скоро превысит отметку в 2 часа. За главную тему игры отвечает коллектив Ansia Orchestra.

GFA Games за последний год удвоила свой штат разработчиками из семи разных стран.

Разработчики не гонятся за размером игрового мира или масштабом - в приоритете интересные активности.

"Синий Прилив" - это выброс энергии со станции. Исследование Приливов - важная сюжетная тема Pioner.

Прогрессия в мире во многом связана с продвижением экспедиций вглубь острова. Игроку неоднократно предстоит побывать в роли первопроходца.

Смерть и возрождение вашего персонажа имеют обоснование в игре и сопровождены уникальной игровой механикой.

В каждом PvE ориентированном регионе существует так называемый "Квест Инициативы" - важное сюжетное задание или линейка заданий, прохождение которых способно повлиять на положение дел в регионе или изменить баланс сил.

Для игроков-одиночек и пати, желающих глубоко погружаться в PvE и сюжетные активности, предусмотрен специальный функционал, приближающий ощущение от игры к одиночному или кооперативному приключению.

Pioner создается на Unreal Engine 4 для ПК. Ориентировочный релиз шутера запланирован на этот год.