В преддверии ЗБТ, авторы PIONER показали, как изменилась Разбойная Пустошь

GFA Games выпустила короткий сравнительный ролик Разбойной Пустоши, в которой показала, как изменилась локация с мартовского билда, который был предоставлен блогерам и какой она будет в грядущем закрытом бета тестировании.
Глобальное улучшение коснулось детализации мира, освещения поверхности и данжей, а также доработки квестов. Помимо этого, локация получила смену времени суток - тестирование цикла дня и ночи запланировано уже в ЗБТ.
Точная дата проведения следующего закрытого бета тестирования MMORPG PIONER пока не объявлена.
Сколько это счастье будет стоить во время ЕА?
Стало поприятнее.