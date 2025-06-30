В преддверии ЗБТ, авторы PIONER показали, как изменилась Разбойная Пустошь

GFA Games выпустила короткий сравнительный ролик Разбойной Пустоши, в которой показала, как изменилась локация с мартовского билда, который был предоставлен блогерам и какой она будет в грядущем закрытом бета тестировании.

Глобальное улучшение коснулось детализации мира, освещения поверхности и данжей, а также доработки квестов. Помимо этого, локация получила смену времени суток - тестирование цикла дня и ночи запланировано уже в ЗБТ.

Точная дата проведения следующего закрытого бета тестирования MMORPG PIONER пока не объявлена.