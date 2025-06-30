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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 650 оценок

В преддверии ЗБТ, авторы PIONER показали, как изменилась Разбойная Пустошь

Procy_on Procy_on

GFA Games выпустила короткий сравнительный ролик Разбойной Пустоши, в которой показала, как изменилась локация с мартовского билда, который был предоставлен блогерам и какой она будет в грядущем закрытом бета тестировании.

Глобальное улучшение коснулось детализации мира, освещения поверхности и данжей, а также доработки квестов. Помимо этого, локация получила смену времени суток - тестирование цикла дня и ночи запланировано уже в ЗБТ.

Точная дата проведения следующего закрытого бета тестирования MMORPG PIONER пока не объявлена.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
A E

Сколько это счастье будет стоить во время ЕА?

6363

Стало поприятнее.