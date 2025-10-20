Массовый сбой парализовал онлайн-сервисы и популярные игры во всем мире

20 октября пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе популярных онлайн-сервисов и игр. Проблемы наблюдаются у Snapchat, Zoom, Disney+, Duolingo и ряда других платформ. Кроме того, неполадки затронули крупные игровые проекты, включая Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG, Roblox, а также магазины Epic Games Store, PlayStation Network и Xbox Store.

По данным специалистов, причина кроется в сбое на стороне Amazon Web Services (AWS) — крупнейшего облачного хостинга, на котором работают тысячи приложений и игр. Почему возникли неполадки, пока не уточняется, однако пользователи могут отслеживать статус работы сервисов на специальной странице AWS Status.

От перебоев пострадали и новые проекты. Так, игроки Space Marine 2 при попытке входа в игру начали получать ошибку о якобы установленных модификациях. Разработчики уже подтвердили, что сообщение связано с текущим сбоем и не повлияет на игровые аккаунты.

Так как проблемы происходят на инфраструктуре AWS, разработчики сервисов и игр не могут повлиять на ситуацию. Исправление неполадок полностью зависит от Amazon, и пользователям остаётся лишь ждать восстановления работы серверов. Пока что специалисты компании продолжают выяснять источник проблемы.