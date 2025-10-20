ЧАТ ИГРЫ
PUBG: Battlegrounds 23.03.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Королевская битва
6.4 1 386 оценок

Массовый сбой парализовал онлайн-сервисы и популярные игры во всем мире

butcher69 butcher69

20 октября пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе популярных онлайн-сервисов и игр. Проблемы наблюдаются у Snapchat, Zoom, Disney+, Duolingo и ряда других платформ. Кроме того, неполадки затронули крупные игровые проекты, включая Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG, Roblox, а также магазины Epic Games Store, PlayStation Network и Xbox Store.

По данным специалистов, причина кроется в сбое на стороне Amazon Web Services (AWS) — крупнейшего облачного хостинга, на котором работают тысячи приложений и игр. Почему возникли неполадки, пока не уточняется, однако пользователи могут отслеживать статус работы сервисов на специальной странице AWS Status.

От перебоев пострадали и новые проекты. Так, игроки Space Marine 2 при попытке входа в игру начали получать ошибку о якобы установленных модификациях. Разработчики уже подтвердили, что сообщение связано с текущим сбоем и не повлияет на игровые аккаунты.

Так как проблемы происходят на инфраструктуре AWS, разработчики сервисов и игр не могут повлиять на ситуацию. Исправление неполадок полностью зависит от Amazon, и пользователям остаётся лишь ждать восстановления работы серверов. Пока что специалисты компании продолжают выяснять источник проблемы.

Комментарии:  11
Иваныч из Тулы

Ну хоть люди на улицу выйдут, воздухом свежим подышат. Забота от Амазон просто.

Giggity

Да уже всё поднимается

Беккер5443

Две проблемы, СВО и Глушения инета с помощью дронов.

Генерал Анатолий

EGS заглушили с помощью дронов?

Иваныч из Тулы Генерал Анатолий

Сервера Амазон просто в зоне СВО, ну.

-zotik-

Вчера я впервые видел проблемы с серверами в гта5, ошибка была в главном меню. Минутку ждешь и проходит, в самом онлайне проблем не было

Генерал Анатолий

Нафига дудосить?

ant 36436

Зачем вот сразу дудосят? Может пиво пролили.

SkyraX

а я и думаю что немогу зайти на redgifs

ThinFalco

Я зп не могу получить из за этого😡

JustA_NiceGuy

У Reddit тоже траблы.