Массовый сбой парализовал онлайн-сервисы и популярные игры во всем мире

20 октября пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе популярных онлайн-сервисов и игр. Проблемы наблюдаются у Snapchat, Zoom, Disney+, Duolingo и ряда других платформ. Кроме того, неполадки затронули крупные игровые проекты, включая Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars, PUBG, Roblox, а также магазины Epic Games Store, PlayStation Network и Xbox Store.
По данным специалистов, причина кроется в сбое на стороне Amazon Web Services (AWS) — крупнейшего облачного хостинга, на котором работают тысячи приложений и игр. Почему возникли неполадки, пока не уточняется, однако пользователи могут отслеживать статус работы сервисов на специальной странице AWS Status.
От перебоев пострадали и новые проекты. Так, игроки Space Marine 2 при попытке входа в игру начали получать ошибку о якобы установленных модификациях. Разработчики уже подтвердили, что сообщение связано с текущим сбоем и не повлияет на игровые аккаунты.
Так как проблемы происходят на инфраструктуре AWS, разработчики сервисов и игр не могут повлиять на ситуацию. Исправление неполадок полностью зависит от Amazon, и пользователям остаётся лишь ждать восстановления работы серверов. Пока что специалисты компании продолжают выяснять источник проблемы.
Ну хоть люди на улицу выйдут, воздухом свежим подышат. Забота от Амазон просто.
Да уже всё поднимается
Две проблемы, СВО и Глушения инета с помощью дронов.
EGS заглушили с помощью дронов?
Сервера Амазон просто в зоне СВО, ну.
Вчера я впервые видел проблемы с серверами в гта5, ошибка была в главном меню. Минутку ждешь и проходит, в самом онлайне проблем не было
Нафига дудосить?
Зачем вот сразу дудосят? Может пиво пролили.
а я и думаю что немогу зайти на redgifs
Я зп не могу получить из за этого😡
У Reddit тоже траблы.