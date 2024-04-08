Свежее обновление для PUBG принесло разрушение местности

Корейские разработчики из студии Krafton, как и обещали, приступают к инновационным новшествам в PUBG. Популярная королевская битва уже завтра на ПК получит обновление под номером 29.1, которое добавит в шутер разрушаемую местность. Вместе с этим игроков ждет очередное пополнение арсенала оружия и другого дополнительного контента.

Система разрушения местности представляет в игре уникальную механику, которая откроет массу дополнительных возможностей в уже знакомых правилах PUBG. С помощью мощного оружия, такого как гранаты, игроки смогут создать себе укрытие в подходящих для этого условиях. Бетон, цемент, скалы и камни по-прежнему остаются неразрушимыми, однако простая земля будет подвергаться уничтожению в глубину до 1,3 м.

У всех нас случались досадные моменты, когда приходилось сражаться с противниками практически без укрытия. Представленная в этом обновлении механика "Разрушаемая местность" призвана помочь в таких ситуациях. Как мы упоминали в планах на 2024 год, наша цель не просто ввести в игру возможность разрушений, но и открыть для игроков новые стратегии и тактики. Этим нововведением мы стремимся повысить уровень динамизма в PUBG, создать непредсказуемость и стимулировать появление продвинутых стратегий. Мы продолжим развивать и расширять возможности разрушения окружения, в том числе представленную в этом обновлении возможность разрушения рельефа.

Еще одним новшеством патча 29.1 станет кирка. Это новое оружие для PUBG можно использовать для ближнего боя, а также для быстрого разрушения местности вокруг игрока. Вместе с этим разработчики перебалансировали некоторое оружие и внесли изменения в ряд областей на основной карте. С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.