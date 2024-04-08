Свежее обновление для PUBG принесло разрушение местности

Корейские разработчики из студии Krafton, как и обещали, приступают к инновационным новшествам в PUBG. Популярная королевская битва уже завтра на ПК получит обновление под номером 29.1, которое добавит в шутер разрушаемую местность. Вместе с этим игроков ждет очередное пополнение арсенала оружия и другого дополнительного контента.
Система разрушения местности представляет в игре уникальную механику, которая откроет массу дополнительных возможностей в уже знакомых правилах PUBG. С помощью мощного оружия, такого как гранаты, игроки смогут создать себе укрытие в подходящих для этого условиях. Бетон, цемент, скалы и камни по-прежнему остаются неразрушимыми, однако простая земля будет подвергаться уничтожению в глубину до 1,3 м.
У всех нас случались досадные моменты, когда приходилось сражаться с противниками практически без укрытия. Представленная в этом обновлении механика "Разрушаемая местность" призвана помочь в таких ситуациях. Как мы упоминали в планах на 2024 год, наша цель не просто ввести в игру возможность разрушений, но и открыть для игроков новые стратегии и тактики. Этим нововведением мы стремимся повысить уровень динамизма в PUBG, создать непредсказуемость и стимулировать появление продвинутых стратегий. Мы продолжим развивать и расширять возможности разрушения окружения, в том числе представленную в этом обновлении возможность разрушения рельефа.
Еще одним новшеством патча 29.1 станет кирка. Это новое оружие для PUBG можно использовать для ближнего боя, а также для быстрого разрушения местности вокруг игрока. Вместе с этим разработчики перебалансировали некоторое оружие и внесли изменения в ряд областей на основной карте. С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться на официальном сайте игры.
Можно сколько угодно поносить пубг за читеров и попсовость, но разработчики всё равно молодцы, стараются внести в игру новые фишки и повысить интерес, при этом не меняют базовый геймплей, банят сотни тысяч читеров за каждый период обновлений, и не добавляют донатные вещи влияющие на результат pvp, типа золотых патронов (привет Миру танков).
из-за читеров желание играть пропадает, 5 из 10 с автонаведением и без отдачи у оружия бегают
Терраформирование отличная фишка для Пабга, когда зона сужается в открытом поле где мало или вообще нет укрытий, можно подготовить оборонительные рвы, это реально важно, особенно интересно будет посмотреть как команды будут рыть окопы на Турнирах. Еще бы графику обновить, игра выглядит устаревшей, не помешало бы новое освещение.
Вроде планировалось обновление до уе5 в этом году
вот если б стену здания разрушить, так вообше кайфовали б, ну да хоть так