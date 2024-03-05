Состоялся релиз переиздания Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition для PS5, Xbox Series, PS4 и Switch

Ремастер FMV-видеоигры Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition теперь доступен для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Switch, а позднее выйдет на ПК в Steam, сообщил издатель Limited Run Games. .

Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition представляет собой обновлённую версию легендарной эротической треш-игры. Впервые с 1993 года оригинальная версия игры достоверно представлена вместе с обновлёнными фотографиями в разрешении 4K, а также множеством документальных фильмов и интервью.

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