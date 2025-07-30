Представлен геймплейный трейлер экшена Plushes о плюшевом апокалипсисе в Москве

Российская команда разработчиков Watt Studio опубликовала новый геймплейный трейлер своего приключенческого экшена от первого лица под названием Plushes. Ролик демонстрирует завязку сюжета и основные игровые механики в сеттинге заснеженной Москвы, охваченной хаосом.

По сюжету, на город нападают загадочные и агрессивные плюшевые существа, а гигантский монстр, названный в новостях Plushzilla, сеет разрушения. После того как главный герой города пропадает без вести, протагонисту предстоит взять дело в свои руки, вооружиться подручными средствами и дать отпор милым, но опасным захватчикам.

Игровой процесс представляет собой экшен с элементами метроидвании. Игроку предстоит сражаться с разнообразными плюшевыми противниками, используя как оружие ближнего боя вроде лопаты, так и различные бластеры. Врагов можно будет использовать для решения головоломок и преодоления препятствий. В трейлере также показаны сражения с боссами, победа над которыми, вероятно, откроет новые способности и доступ к другим районам города.

Игра Plushes уже имеет страницу в Steam, где ее можно добавить в список желаемого. Дата выхода пока обозначена как скоро выйдет.