Для Police Simulator: Patrol Offices вышло новое обновление и DLC

Издатель astragon Entertainment и разработчик Aesir Interactive объявили, что новое бесплатное обновление места преступления для получившей признание фанатов Police Simulator: Patrol Offices теперь доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam. Обновление значительно расширяет возможности взаимодействия игроков с местами преступлений за счет введения выносок, которые возлагают на игроков прямую ответственность за безопасность и первоначальные процедуры в качестве лиц, оказывающих первую помощь; новые инструменты, такие как крепления шестов и скотча для обеспечения сохранности улик; и маркеры улик, которые позволяют игрокам документировать и фотографировать место преступления, что, в свою очередь, улучшает их собственное расследование и помогает выслеживать разыскиваемых подозреваемых.
DLC «Многоцелевая полицейская машина», в котором представлен автомобиль, позволяющий игрокам буксировать гражданские транспортные средства, поврежденные в результате аварий или тех, которые нарушают закон, и увеличивает размер багажника, также доступен сегодня на всех доступных платформах.