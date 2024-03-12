Police Simulator: Patrol Officers получила обновление "Первая помощь", новый DLC и набор "Гараж"

Сегодня для Police Simulator: Patrol Officers вышли три новые функции. Популярный полицейский симулятор от издателя Astragon Entertainment и разработчика Aesir Interactive получает тринадцатое бесплатное обновление контента — «Первая помощь», которое позволяет полицейским оказывать первую помощь непосредственно на месте, а также множество других улучшений. Кроме того, с сегодняшнего дня доступен DLC Warden Police Vehicle, который помогает офицерам с освещением и светодиодными дисплеями в повседневной работе полиции. Если вы хотите расширить свой автопарк более чем одним транспортным средством, теперь вы можете приобрести все ранее выпущенные DLC для транспортных средств, включая совершенно новое DLC Warden Police Vehicle, с новым Garage Bundle.
В обновлении «Первая помощь» мирные жители могут получить травмы двух разных степеней: легкие и критические. Игроки теперь могут оказывать первую помощь пострадавшим прямо на месте происшествия до прибытия экстренных служб. Сюда входит проведение сердечно-легочной реанимации лицам, находящимся без сознания или обездвиженным, путем нажатия указанной кнопки в нужный момент, а также наложение повязок пострадавшим для обработки их ран. В случае серьезных травм экстренные службы доставят пациента в машину скорой помощи на носилках. В дополнение к «Первой помощи» обновление 13 добавляет в игру возможность менять скины загруженных вами модов в гараже.
Полицейская машина Warden оснащена светодиодным дисплеем на крыше автомобиля. На этом дисплее отображаются предварительно заданные тексты для различных ситуаций. Кроме того, специальное освещение днища гарантирует, что автомобиль хорошо виден даже в темное время суток, что особенно полезно в ночную смену.
Новый пакет Garage Bundle предлагает все ранее выпущенные DLC для автомобилей Police Simulator: Patrol Officers в одном удобном пакете, включая совершенно новое DLC Warden Police Vehicle:
- Warden Police Vehicle DLC
- Multipurpose Police Vehicle DLC
- Urban Terrain Vehicle DLC
- Compact Police Vehicle DLC
- Guardian Police Vehicle DLC
- Surveillance Police Vehicle DLC
Неплохая игра на самом то деле.
работает СПЕЦНАЗ.