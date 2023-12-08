Автор Inscryption представил свою следующую игру - Pony Island 2 Panda Circus

Pony Island 2 Panda Circus - это новая игра от создателя Inscryption. Сиквел к хиту 2016 года уже на подходе, но выйдет он только между 2025 и 2026 годами.

Pony Island 2 сделает ставку на необычные геймплейные решения и графику, напоминающую телешоу прошлого века.

Pony Island 2 Panda Circus - это антасмагорическое путешествие по истории, культуре, религии и индустрии видеоигр. Вы были молодым авантюристом, который мечтал о мировом господстве... пока неожиданная смерть не отправила вас в ад. Теперь вам предстоит избежать преследования могущественных богов подземного мира, чтобы спасти свою душу. Эта игра не имеет ничего общего с пони.

Осталось дождаться более подробной информации. Однако уже сейчас мы можем добавить игру в список желаний в Steam.