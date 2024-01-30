Состоялся релиз 3 главы игры "Poppy Playtime"

Новая глава, носящая название «Глубокий сон» — это третья часть инди-франшизы Poppy Playtime, релиз которой состоялся сегодня. Третья глава обещает быть самой длинной и страшной, в сравнении с двумя прошлыми.Она также принесёт новые руки, которые позволят выполнять новые задачи при исследовании фабрики игрушек.

Третья глава выполнена на новом движке, Unreal Engine 5, который будет использоваться и для последующих глав.

Под некогда волшебной фабрикой игрушек расположен заброшенный приют. Вам предстоит пробираться через это жуткое место, решать новые головоломки и пытаться не попасть в лапы кошмаров, снующих в темноте. Ответы на ваши вопросы укутаны окровавленными простынями и разносятся эхом жутких криков... Вы узнаете их, если вам удастся выжить.

Третья глава игры доступна в Steam.