Новое обновление для Portal с RTX добавляет поддержку DLSS 3.5 и RTX IO

NVIDIA объявила о выпуске нового обновления для Portal с RTX. В этом обновлении добавлена поддержка DLSS 3.5 Ray Reconstruction и RTX IO. По сути, это сделает игру еще лучше и плавнее. Технология Ray Reconstruction делает эффекты трассировки лучей в игре еще лучше, а RTX IO ускоряет загрузку.

NVIDIA также поделилась некоторыми показателями производительности. При использовании NVIDIA DLSS 3.5 частота кадров на GeForce RTX 4090 увеличивается в 6,2 раза, а на GeForce RTX 4080 SUPER геймеры получают прирост в 6,7 раза. Обратите внимание, что эти цифры находятся между включенным и выключенным DLSS 3.5. Они не находятся между DLSS 3 и DLSS 3.5. Насколько я знаю, NVIDIA также использует режим производительности для DLSS, а не режим качества.

При разрешении 2560×1440 GeForce RTX 4070 SUPER, 4070 Ti SUPER, 4080, 4080 SUPER и 4090 смогут работать на полную мощность и играть со скоростью более 80 кадров в секунду с DLSS 3.5. NVIDIA RTX4090 также должна обеспечивать частоту кадров до 160 кадров в секунду.

NVIDIA утверждает, что при разрешении 1080p все графические процессоры серии GeForce RTX 40 смогут воспроизводить игру со скоростью более 70 кадров в секунду. Опять же, это касается режима производительности DLSS 3.5. И, честно говоря, использование режима производительности в разрешении 1080p не так уж и здорово. По крайней мере, по нашему мнению.

Как уже говорилось, NVIDIA RTX IO теперь также доступен на портале с RTX. NVIDIA RTX IO обеспечивает быструю загрузку на базе графического процессора и распаковку игровых ресурсов, значительно повышая производительность ввода-вывода по сравнению с жесткими дисками и традиционными API-интерфейсами хранилища. NVIDIA RTX IO использует распаковку графического процессора для небольших пакетов данных, обеспечивая более быструю загрузку текстур и более низкую загрузку процессора, а также позволяет разработчикам создавать игры нового поколения с огромными высокодетализированными мирами.

Зеленая команда утверждает, что благодаря NVIDIA RTX IO время загрузки текстур сократится почти в 5 раз. Более того, это должно сократить объем дискового пространства Portal с RTX на 37%.