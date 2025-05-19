Portal RTX получила обновление с поддержкой новых технологий Nvidia

Прошло почти три года с момента выхода Portal RTX. Nvidia и создатели, ответственные за эту игру, время от времени выпускают обновления, которые добавляют новые функции в технологию RTX. В марте мы получили поддержку RTX IO и RTX Ray Recontruction вместе с DLSS в версии 3.5. Сегодняшний патч приносит еще больше новых функций.

На форуме игры в Steam появилась короткая заметка о реализации DLSS 4 с MFG (многокадровая генерация) и RTX Neural Radiance Cache. Владельцы видеокарт серии NVIDIA RTX 5000 могут получить до четырехкратного увеличения частоты кадров после включения опции многокадровой генерации (за счет задержки). RTX NRC позволит оптимизировать качество и плавность отражений с помощью искусственного интеллекта и шейдеров.

В отчете об изменениях также говорится об улучшении стабильности, оптимизации использования видеопамяти для хранения текстур и сокращении времени компиляции шейдеров при запуске игры.