Portal RTX получила обновление с поддержкой новых технологий Nvidia

Прошло почти три года с момента выхода Portal RTX. Nvidia и создатели, ответственные за эту игру, время от времени выпускают обновления, которые добавляют новые функции в технологию RTX. В марте мы получили поддержку RTX IO и RTX Ray Recontruction вместе с DLSS в версии 3.5. Сегодняшний патч приносит еще больше новых функций.
На форуме игры в Steam появилась короткая заметка о реализации DLSS 4 с MFG (многокадровая генерация) и RTX Neural Radiance Cache. Владельцы видеокарт серии NVIDIA RTX 5000 могут получить до четырехкратного увеличения частоты кадров после включения опции многокадровой генерации (за счет задержки). RTX NRC позволит оптимизировать качество и плавность отражений с помощью искусственного интеллекта и шейдеров.
В отчете об изменениях также говорится об улучшении стабильности, оптимизации использования видеопамяти для хранения текстур и сокращении времени компиляции шейдеров при запуске игры.
На видео реальный fps в игре если бездумно по включать эти технологии )))
Хорошо, что технология эта для всех ртх. Если её сразу сделали адекватной, то трассировка пути с реконструкцией лучей должна заметно меньше съедать фпс, но эта технология дополнительно будет резервировать видеопамять. Вопрос зачем нвидия даже в этом поколении выпустила карты с 8гб совершенно не понятно (трассировка пути, как и генерация кадров, как и сама трассировка лучей все резервирует видеопамяти больше). Умом нвидия не понять
Тестил Portal rtx на 4060 в режиме производительности c dlss4 + генератор 8гб там хватает на 100+ фепесов. Веротяно с новым обновлением производительность должна еще улучшиться...
Ну так заявляли же что эта технология должна снизить требования к vram на порядок. В общем то Portal был изначально как техно демка для обкатки новых технологий нвидиа...
То, что снизит требование к видеопамяти на порядок называется Neural Texture Compression. Её еще нет и неизвестно когда она выйдет. Её представляли ещё в позапрошлом году. Напомнили о ней после выхода ртх5000, но по прежнему не выпустили похоже с ней есть какие-то серьёзные проблемы, которые ещё не позволяют её выпустить в массы.