Атмосферный шутер про Вторую мировую войну Post Scriptum был переименован в Squad 44

Post Scriptum погружает нас в гущу событий Второй мировой войны. Игрокам предстоит взять на себя роль британских или немецких солдат в жарких сражениях, разворачивающихся в регионе Бенилюкс.

Перед началом битвы команды получают время на подготовку — возведение укреплений, пополнение боезапаса и продумывание тактики. Лишь слаженные действия всего отряда и чёткий план дадут шанс на победу в этом реалистичном шутере.

В многопользовательском режиме Post Scriptum могут сойтись в схватке до 80 игроков одновременно. Участники делятся на отряды по 8 человек или сражаются массовыми армиями по 40 бойцов с каждой стороны. За каждым закреплена своя роль — кто-то остается в тылу, кто-то управляет танками, некоторые десантируются с парашютом, а основные силы пехоты идут в атаку. Есть и вспомогательные юниты — медики, механики.

Арсенал персонажей насчитывает около 50 видов оружия — автоматы, пистолеты, винтовки, карабины и прочие огнестрелы. В процессе боя появляется возможность вызвать огневую поддержку или связаться с отрядом посредством голосовой связи.

Главной фишкой Post Scriptum является предельный реализм — будь то детально воссозданные локации или смоделированное оружие и баллистика. Необдуманный выход из укрытия или попытка перебежать открытое пространство чреваты неминуемой гибелью от вражеского огня. Стоит промахнуться или затянуть перезарядку — и противник этим непременно воспользуется. Малейшая оплошность или неосторожность грозят персонажу смертью. И лишь внимательность, выдержка и чёткое следование выбранной тактике откроют путь к победе.