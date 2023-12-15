Атмосферный шутер про Вторую мировую войну Post Scriptum был переименован в Squad 44

Спустя более чем пять лет Post Scriptum меняет название на Squad 44. Это также повлечет за собой изменение форума игры на Reddit.
Объявление было встречено игроками с облегчением. До ноября будущее Post Scriptum было под вопросом из-за ситуации, сложившейся у оригинального разработчика. Студия Periscope Games должна была уволить фактически весь штат после прошлогодних рождественских праздников.
К счастью, в прошлом месяце мы узнали, что права на проект были выкуплены компанией Offworld Industries (издателем игры), которая передала его студии Mercury Arts. Сегодня, как и было обещано, стали известны планы по разработке Squad 44.
Очевидно, что смена названия игры - мелочь, хотя это само по себе радует поклонников проекта (который, в конце концов, начинал жизнь как модификация Squad). Тем не менее, на этом анонсы не заканчиваются.
Mercury Arts выпустила обновление v0.1.0.227771, а вместе с ним - новую карту сражений (Battle of Rethymno) с греческими и австралийскими солдатами и 8 видами оружия: 4 винтовки, 2 пистолета, нож и легкий миномет Brixia.
Патч также включает в себя несколько улучшений (в том числе оптимизацию), хотя их не так много.
Тем не менее, одного лишь "возвращения" Post Scriptum под новым именем оказалось достаточно, чтобы в игру заглянуло несколько людей. Конечно, пик одновременной игры в 1 450 пользователей вряд ли можно считать впечатляющим успехом, но это все же более чем в три раза превышает результаты последних шести месяцев.