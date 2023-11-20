Тактический шутер Post Scriptum был приобретен Offworld Industries

Сегодня Offworld Industries объявила о приобретении Post Scriptum, тактического шутера от первого лица, выпущенного в августе 2018 года компанией Periscope Games. В каком-то смысле это возвращение домой. Post Scriptum изначально задумывалась как мод для Squad от Offworld, а затем превратилась в отдельную игру.

Offworld Industries сообщила, что будет работать над игрой с Mercury Arts. Mercury Arts — известная мод-группа Post Scriptum, как описано на их канале YouTube:

Стремясь создать точный мод «Битва за Крит» времен Второй мировой войны, проект вскоре стал известен как Chapter Mercury. В качестве официального стороннего партнера команда приняла название Mercury Arts в конце 2021 года, чтобы официально закрепить за собой статус юридического лица, а первая фаза главы, карта «Малеме», была выпущена как первый сторонний контент Post Scriptum в январе 2022 года. Популярность этого выпуска, а также навыки и преданность проекту команды Mercury Arts побудили Periscope Games приобрести первую фазу главы с дополнительным выражением заинтересованности в последующих фазах проекта, уже находящихся в разработке.

Offworld также заявила, что работает над дорожной картой обновлений на 2024 год, которая будет представлена сообществу позже. Студия также обратится к хостам серверов, которые продолжают поддерживать игру, и окажет им прямую поддержку в знак признания их постоянных усилий с целью расширить сообщество игроков и восстановить Post Scriptum в качестве ведущего тактического шутера от первого лица времен Второй мировой войны.