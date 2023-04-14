Прячьте своих кошек! Postal 2 сегодня исполняется 20 лет ©

Running With Scissors - это студия, которая заняла свое место в истории. Выпустив игру Postal в середине 90-х годов, они быстро завоевали репутацию разработчиков, стремящихся переступить границы дозволенного в видеоиграх. Ворвавшись на сцену с игрой, которая заставила всех говорить, студия впоследствии выпустила четыре игры во вселенной Postal.

Но 13 апреля 2003 года студия выпустила, пожалуй, лучшую игру в серии - Postal 2. Игру о которой слышали, так или иначе, все. За локализацию в России отвечала студия "Акелла" и благодаря их стараниям игра обрела практически культовый статус. Главного героя озвучил Александр Груздев, голосом которого также говорят инженер из Team Fortress 2, Цирус из Dawn of War 2, саблезубый тигр Диего из мультфильма "Ледниковый Период".

Забавно, что Running With Scissors начинала как студия создателей детских игр по лицензиям Disney и по мотивам "Улицы Сезам". Но потом они создали мрачный и кровавый Postal 1, а про разработку второй части Винс Дези говорил следующее:

К тому времени, когда мы начали работать над Postal 2, очевидно, шутеры от первого лица были гораздо популярнее, и мы просто подумали, что это будет хорошая игра в таком формате, так что давайте сделаем ее. По мере разработки дизайна Postal 2 мы думали о том, что можно сделать, чтобы она стала еще смешнее и глупее. Глушитель из кота, дождь из кошек, мы привлекли Гэри Коулмана, знаменитую детскую звезду телевидения. Я знаю, что это звучит смешно, но это действительно эволюционный процесс в Running With Scissors. У нас есть оригинальные идеи, мы занимаемся ими, и одно приводит к другому.