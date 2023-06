Создатели Postal: "лучше торрент, чем сайты с ключами игр" ©

В игровой индустрии нет недостатка в темах, которые вызывают споры и бурную реакцию не только среди геймеров, но и среди производственных команд. Разработка игр - это бизнес, который, прежде всего, должен быть прибыльным для издателей и студий, между тем, вопрос о компаниях, продающих ключи к играм, возвращается как бумеранг. Команда Running With Scissors решила эту проблему - разработчики предпочитают, чтобы игроки получали доступ к их проектам из нелегальных источников, а не поддерживали G2A или Kinguin.



Официально Running With Scissors была основана в 1997 году, но первой игрой студии еще под другим названием является Spy vs. Spy (1988). Однако надо сказать, что самой популярной серией команды является Postal. Создатели годами разрабатывали противоречивую вселенную, которая дожила до двух частей в 2022 году.



Ранее Running With Scissors уже делилась своим мнением касательно пиратства видеоигр. А вчера студия опубликовала в твиттере изображение с сильным посланием - разработчикам удобнее, чтобы игроки пиратили их продукцию, чем поддерживать компании, обогащающиеся на ключах.



Running With Scissors призывает игроков покупать игры на таких платформах, как Steam и GOG, подчеркивая при этом, что следует избегать G2A, Kinguin и Eneba.

Сайты по перепродаже ключей вредят таким инди-разработчикам, как мы. Есть много способов получить наши игры, и мы все равно предпочитаем пиратство, а не покупку на этих сайтах.



Нелегально полученные ключи - источник денег для мошенников, и в некоторых случаях это может затронуть даже вас как покупателя.

Эта новость вызвала бурное обсуждение: многие любители видеоигр поблагодарили разработчиков за информацию, другие выразили несколько иное мнение, и в то же время некоторые наблюдатели задали вопрос о комплектах, созданных хотя бы в рамках Humble Bundle. Авторы Postal объяснили, что компания предлагает легальный доступ к тайтлам.