Создатели Postal: "лучше торрент, чем сайты с ключами игр"

В игровой индустрии нет недостатка в темах, которые вызывают споры и бурную реакцию не только среди геймеров, но и среди производственных команд. Разработка игр - это бизнес, который, прежде всего, должен быть прибыльным для издателей и студий, между тем, вопрос о компаниях, продающих ключи к играм, возвращается как бумеранг. Команда Running With Scissors решила эту проблему - разработчики предпочитают, чтобы игроки получали доступ к их проектам из нелегальных источников, а не поддерживали G2A или Kinguin.
Официально Running With Scissors была основана в 1997 году, но первой игрой студии еще под другим названием является Spy vs. Spy (1988). Однако надо сказать, что самой популярной серией команды является Postal. Создатели годами разрабатывали противоречивую вселенную, которая дожила до двух частей в 2022 году.
Ранее Running With Scissors уже делилась своим мнением касательно пиратства видеоигр. А вчера студия опубликовала в твиттере изображение с сильным посланием - разработчикам удобнее, чтобы игроки пиратили их продукцию, чем поддерживать компании, обогащающиеся на ключах.
Running With Scissors призывает игроков покупать игры на таких платформах, как Steam и GOG, подчеркивая при этом, что следует избегать G2A, Kinguin и Eneba.
Сайты по перепродаже ключей вредят таким инди-разработчикам, как мы. Есть много способов получить наши игры, и мы все равно предпочитаем пиратство, а не покупку на этих сайтах.
Нелегально полученные ключи - источник денег для мошенников, и в некоторых случаях это может затронуть даже вас как покупателя.
Эта новость вызвала бурное обсуждение: многие любители видеоигр поблагодарили разработчиков за информацию, другие выразили несколько иное мнение, и в то же время некоторые наблюдатели задали вопрос о комплектах, созданных хотя бы в рамках Humble Bundle. Авторы Postal объяснили, что компания предлагает легальный доступ к тайтлам.
С точки зрения разработчиков постала всё понятно: если человек спиратит, то есть шанс, что потом он может купить игру. А вот если он купит ключ, то игру уже не купит. Но называть сайты по продаже ключей мошенниками мягко говоря странно
Здесь проблема не в самих сайтах, а в продавцах. Среди торговцев ключами очень много кардеров, покупающих настоящие ключи по ворованным кредиткам. Когда происходит chargeback (откат платежа), мошенник чаще всего остаётся при деньгах, а теряют их разработчики и площадка. Кроме того, пользователя кто часто активировал ворованные ключи могут забанить навсегда. Поэтому, пиратить лучше, т.к. в этом случае убытки только у разработчика, а риски для игрока минимальны.
Покупка ключа = покупка игры, просто ты это делаешь не напрямую.
Можно тогда такое применить и покупке чего-нибудь другого, купив Ламборгини в дилерском центре у себя в городе, ты ее не купил, а надо ехать за ней в Сант-Агата-Болоньезе, в Италию, брать ее напрямую из магазина, что рядом с их фабрикой.
Это справедливо лишь для сайтов - реселеров, которые покупают ключи у издателя напрямую. Это и правда выгодно, я так купил много игр с выгодой в 100-300 р.
RWS же просят избегать сайты, которые используют серые схемы. Потому что они наносят урон и Steam и издателю, забирая всю прибыль себе.
В данной ситуации аналогия с покупкой у угонщиков будет точнее отражать
Если на сайтах барыжат ключами, купленными на ворованные карты, то это мошонники.
А ещё лучше просто адекватная цена, чтобы любой мог себе позволить игры.
После их попытки принудительного перехода на W10-11 лично я уже не их клиент. Разве что по мелочи ещё чего-то взять, не более того.
Ты мне напоминаешь соседа, дяду Колю, который плюется на современные машины и ездит на москвиче.
Как пользователь 11-ой, с чистой совестью утверждаю, что это срань та еще.
С превеликим удовольствием бы продолжил сидеть на семерке, если бы не закручивание гаек со стороны стима.
Такая себе у тебя напоминалка. Эту твою "Современную машину" криворукие индусы на коленке собрали.
Да, я тоже не одобряю отказ от прошлых систем, на которых не было проблем. Тупо просто дропнуть поддержку, владельцы таких систем получат ошибку,тупо плевок в их сторону. Но самое интересное находятся некоторые умельцы которые даже для хрюши добавляют обратную поддержку некоторых фич. Yy thunks на гитхабе к примеру.
Подождите, а если эта игра он-лайн?..
Помню, на одном таком сайте покупал ключ L4D2, но вместо неё получил дешёвенькую инди-игру.С тех пор нигде, кроме стима игры не приобретал.
Лучше ждать распродажу, а потом затариваться.
Пока игру допилят, пока локализацию умельцы сделают (если ее нет), пока все дополнения завезут - пройдет не менее полугода.
Ничего плохого в ритейлерах нет
Лучше иметь полноценный мозг, чем иметь вместо него постал.
Я фигею от этих чумб, от куда тогда сайты с ключами берут эти самый ключи, из воздуха что-ли? Они их у разработчиков/издателей и покупают, просто эти чумбы хотят все деньги с игры себе забрать, а не делится частью с посредником (сайтом с ключами) хоть какой-то копейкой.
Postal великолепная серия игр с прекрасным артом и замечательным геймдизайном. А разработчики всегда поддерживали игроков и шли против деградации индустрии.
Продавцы на таких сайтах часто продают серые ключи - это либо купленные ими легальные ключи из специальных партий для регионов не предназначенные для перепродажи, либо полученные мошенническим путем ключи. Например купленные с ворованной кредитки. В обоих случаях издатель теряет деньги и судя по блогам инди-разработчиков - огромные.
При этом с нормальными сайтами RWS всегда работали, даже российскими, как то значок разыгрывали даже.
Только гульман может составить "конкуренцию" твоему посталу. Она настолько "Великолепная" что о ней только от ютуберов и узнали в 2013 году у Куплинова, а потом ее популярность упала на свой изначальный уровень. Никакая часть серии так и не смогла набрать хотя бы и 10к обзоров, когда у второй части их 73,2к, по сравнению с ней все остальные части полный провал.
А вот почему-то те же Deep Silver Volition со Святыми такой фигней не страдают, они тоже с игрой и игроками на "ты", и обзоры от части к части все росли, кроме "Гэт в Аду (Убирайся и Гэт на английском очень сильно созвучны, поправлять не нужно)", где многие кто в нее играл признают что она вышла слабой.