Разработчик Postal "не против" пиратства видеоигр ©

Создатель Postal компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов", объясняя, что многие поклонники серии игр "начинали" с приобретения таких шутеров, как Postal 4, с помощью пиратства. Однако разработчик говорит, что если они пиратят игру, им следует подумать о том, чтобы предложить разработчикам альтернативную "финансовую поддержку".



Создатели серии Postal, которая началась с одноименного изометрического шутера в 1997 году, Running with Scissors с тех пор разработали только два продолжения в виде Postal 2 и Postal 4. Postal 3, вышедшая в 2011 году, была создана в сотрудничестве с Trashmasters, но с тех пор RWS неофициально открестилась от нее.



Известная своим насилием, вульгарностью и умышленной безвкусицей, Postal остается одной из самых уникальных серий шутеров на ПК. Теперь компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов".

Мы не против пиратов. Многие люди, которые поддерживают нас в наши дни, начинали с пиратства наших игр, прежде чем купить их легально. Но имейте ввиду, что такие инди-разработчики, как мы, смогут делать новые и крутые вещи только при финансовой поддержке. Вы можете пиратить, но рассмотрите возможность поддержки.

Когда один из фанатов рассказал, что он когда то давно пиратил Postal 2, но потом купил все части, включая Postal 3, Running With Scissors довольно забавно ответил:

Мы даже не можем рекомендовать пиратить Postal 3, это абсолютный мусор. Буквально анус франшизы.