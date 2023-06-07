Разработчик Postal "не против" пиратства видеоигр

Создатель Postal компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов", объясняя, что многие поклонники серии игр "начинали" с приобретения таких шутеров, как Postal 4, с помощью пиратства. Однако разработчик говорит, что если они пиратят игру, им следует подумать о том, чтобы предложить разработчикам альтернативную "финансовую поддержку".
Создатели серии Postal, которая началась с одноименного изометрического шутера в 1997 году, Running with Scissors с тех пор разработали только два продолжения в виде Postal 2 и Postal 4. Postal 3, вышедшая в 2011 году, была создана в сотрудничестве с Trashmasters, но с тех пор RWS неофициально открестилась от нее.
Известная своим насилием, вульгарностью и умышленной безвкусицей, Postal остается одной из самых уникальных серий шутеров на ПК. Теперь компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов".
Мы не против пиратов. Многие люди, которые поддерживают нас в наши дни, начинали с пиратства наших игр, прежде чем купить их легально. Но имейте ввиду, что такие инди-разработчики, как мы, смогут делать новые и крутые вещи только при финансовой поддержке. Вы можете пиратить, но рассмотрите возможность поддержки.
Когда один из фанатов рассказал, что он когда то давно пиратил Postal 2, но потом купил все части, включая Postal 3, Running With Scissors довольно забавно ответил:
Мы даже не можем рекомендовать пиратить Postal 3, это абсолютный мусор. Буквально анус франшизы.
Ну пиратсво значительного вреда не приносит если игра хорошая ее покупают как например ведьмак 3 ни каких денув ни чего не было а все равно все купили
ну а если бы была еще больше бы купило пек-пек
Да их как и других в принципе ни кто и не спрашивает лол
Кто эти люди?
https://www.playground.ru/postal_4_no_regerts/news/postal_4_priznana_hudshej_igroj_po_versii_metacritic_nikakih_sozhalenij-1251989
Создали "кала 4" критикуют "кал 3". Эпично...
!!Респект и уважуха))))))
Пиратство в какой-то степени необходимо, так как не все площадки готовы вернуть деньги за игру, которая тебе не понравилась, получается деньги на ветер, демки вообще редкость. А так, скачал, поиграл и уже решаешь, стоит ли покупать игру, чтобы поддержать разработчиков, или же оно того не стоит.
Ну как бэ вначале берешь пиратку если игра тебя устраивает то покупаешь. Я многие игры докупал когда наигрался в пиратку. У меня лицензионные Метро 2033 и 2034 и даже Исход. Мне так понравилась игра что я с радостью купил все три игры. И постал 4 купил и 2 купил.
Ну ок, подлизали жопу пиратам, а что толку, игры-то у них всё равно гумно
они не подлизывали пиратам с самого своего основания Running With Scissors всегда в андерграунде была и говорила то, что хотела
это не андерграунд - это социальное дно игростроя, клепание трэшаков
"Нетакиекаквсе"? Звучит как дикое фанбойство, особенно в 2023 году.