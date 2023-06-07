Postal 4: No Regerts 14.10.2019
6.3 204 оценки

Разработчик Postal "не против" пиратства видеоигр

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Procy_on
Новости

Создатель Postal компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов", объясняя, что многие поклонники серии игр "начинали" с приобретения таких шутеров, как Postal 4, с помощью пиратства. Однако разработчик говорит, что если они пиратят игру, им следует подумать о том, чтобы предложить разработчикам альтернативную "финансовую поддержку".

Создатели серии Postal, которая началась с одноименного изометрического шутера в 1997 году, Running with Scissors с тех пор разработали только два продолжения в виде Postal 2 и Postal 4. Postal 3, вышедшая в 2011 году, была создана в сотрудничестве с Trashmasters, но с тех пор RWS неофициально открестилась от нее.

Известная своим насилием, вульгарностью и умышленной безвкусицей, Postal остается одной из самых уникальных серий шутеров на ПК. Теперь компания Running With Scissors заявляет, что она "не против пиратов".

Мы не против пиратов. Многие люди, которые поддерживают нас в наши дни, начинали с пиратства наших игр, прежде чем купить их легально. Но имейте ввиду, что такие инди-разработчики, как мы, смогут делать новые и крутые вещи только при финансовой поддержке. Вы можете пиратить, но рассмотрите возможность поддержки.

Когда один из фанатов рассказал, что он когда то давно пиратил Postal 2, но потом купил все части, включая Postal 3, Running With Scissors довольно забавно ответил:

Мы даже не можем рекомендовать пиратить Postal 3, это абсолютный мусор. Буквально анус франшизы.
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kitocun

Ну пиратсво значительного вреда не приносит если игра хорошая ее покупают как например ведьмак 3 ни каких денув ни чего не было а все равно все купили

8
MunchkiN 616

ну а если бы была еще больше бы купило пек-пек

-1
John Shep

Да их как и других в принципе ни кто и не спрашивает лол

0
TAPAKAH222
что многие поклонники серии игр "начинали" с приобретения таких шутеров, как Postal 4, с помощью пиратства.

Кто эти люди?

Postal 4 признана худшей игрой по версии Metacritic - никаких сожалений

https://www.playground.ru/postal_4_no_regerts/news/postal_4_priznana_hudshej_igroj_po_versii_metacritic_nikakih_sozhalenij-1251989

Мы даже не можем рекомендовать пиратить Postal 3, это абсолютный мусор. Буквально анус франшизы.

Создали "кала 4" критикуют "кал 3". Эпично...

0
fox nemets

!!Респект и уважуха))))))

0
Madness 6w9

Пиратство в какой-то степени необходимо, так как не все площадки готовы вернуть деньги за игру, которая тебе не понравилась, получается деньги на ветер, демки вообще редкость. А так, скачал, поиграл и уже решаешь, стоит ли покупать игру, чтобы поддержать разработчиков, или же оно того не стоит.

0
Scorpion_win

Ну как бэ вначале берешь пиратку если игра тебя устраивает то покупаешь. Я многие игры докупал когда наигрался в пиратку. У меня лицензионные Метро 2033 и 2034 и даже Исход. Мне так понравилась игра что я с радостью купил все три игры. И постал 4 купил и 2 купил.

0
Protocol10

Ну ок, подлизали жопу пиратам, а что толку, игры-то у них всё равно гумно

-15
agula98

они не подлизывали пиратам с самого своего основания Running With Scissors всегда в андерграунде была и говорила то, что хотела

4
Protocol10 agula98

это не андерграунд - это социальное дно игростроя, клепание трэшаков

1
TAPAKAH222 agula98
они не подлизывали пиратам с самого своего основания Running With Scissors всегда в андерграунде была и говорила то, что хотела

"Нетакиекаквсе"? Звучит как дикое фанбойство, особенно в 2023 году.

0