Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выходи на консолях PlayStation и Xbox в начале августа ©

Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Microsoft Store 2 августа. Этот приключенческий платформер рассказывает историю юной ведьмы, которая исследует сказочные леса, чтобы найти себя и спасти свой дом.Погрузитесь в сказочное фэнтези - решайте многочисленные головоломки, сражайтесь с врагами, раскрывайте все секреты... и не забудьте спасти мир.

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