Potata: fairy flower 17.12.2019
8.3 7 оценок

Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выходи на консолях PlayStation и Xbox в начале августа

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monk70
Новости

Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Microsoft Store 2 августа. Этот приключенческий платформер рассказывает историю юной ведьмы, которая исследует сказочные леса, чтобы найти себя и спасти свой дом.Погрузитесь в сказочное фэнтези - решайте многочисленные головоломки, сражайтесь с врагами, раскрывайте все секреты... и не забудьте спасти мир.

Функции:

  • Замечательный мир
  • Расслабляющий геймплей
  • Несколько способов прохождения локации
  • Удивительные головоломки с несколькими решениями
  • Боссы
  • Захватывающая история и забавные персонажи
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