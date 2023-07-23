Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выходи на консолях PlayStation и Xbox в начале августа

Приключенческий платформер Potata: Fairy Flower выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и в Microsoft Store 2 августа. Этот приключенческий платформер рассказывает историю юной ведьмы, которая исследует сказочные леса, чтобы найти себя и спасти свой дом.Погрузитесь в сказочное фэнтези - решайте многочисленные головоломки, сражайтесь с врагами, раскрывайте все секреты... и не забудьте спасти мир.
Функции:
- Замечательный мир
- Расслабляющий геймплей
- Несколько способов прохождения локации
- Удивительные головоломки с несколькими решениями
- Боссы
- Захватывающая история и забавные персонажи