Исходный код движка шутера PowerSlave выложили в открытый доступ

Исходный код движка SlaveDriver, который использовался в классическом шутере 1996 года PowerSlave для Sega Saturn, был опубликован в открытом доступе. Теперь он доступен всем желающим на GitHub и в Интернет-архиве под лицензией GPL.

Оригинальная PowerSlave в свое время также выходила на PlayStation и MS-DOS. Современным игрокам может быть знаком ремастер от студии NightDive, получивший название PowerSlave Exhumed.

Данное событие является важным шагом для сохранения игрового наследия. Благодаря открытому коду энтузиасты смогут изучить, как была создана игра, а также получат возможность расширять ее или портировать на другие платформы. Для запуска самого движка потребуется предоставить файлы данных из оригинальной игры.