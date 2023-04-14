PowerWash Simulator 19.05.2021
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Авторы PowerWash Simulator показали дорожную карту на 2023 год

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butcher69
Новости

За последние несколько месяцев поклонники PowerWash Simulator получили несколько новых интересных материалов и, похоже, что в ближайшее время их будет еще больше. На днях разработчики FuturLab и Square Enix опубликовали дорожную карту игры, в которой говорится о планах на оставшуюся часть 2023 года. Большая часть дорожной карты остается размытой, но FuturLab заявила, что раскроют подробности в ближайшие месяцы. Во втором квартале поклонники могут ожидать появления бесплатного контента в обновлении 1.2.0, а также платного DLC. Физическая версия игры также будет доступна для Nintendo Switch, PS4, PS5 и Xbox.

Поклонникам не придется долго ждать появления нового контента в игре: бесплатное обновление 1.2.0 выйдет 18 апреля. Это обновление будет содержать первую часть серии, названной "The Muckingham Files". The Muckingham Files перенесет игроков в новые области, расположенные в той же вселенной, что и основная игра, но с новыми персонажами, историями и многим другим. Согласно FuturLab, действие бесплатного контента будет происходить в существующем мире, а платный контент "перенесет вас за пределы вселенной Muckingham во всевозможные новые и захватывающие места". Неясно, может ли это означать дополнительные пересечения, как мы уже видели с контентом PowerWash Simulator, основанным на Final Fantasy VII и Tomb Raider.

Поклонники Nintendo Switch должны знать, что "физический релиз" на самом деле является просто кодом в коробке, и никакого физического картриджа в комплекте не будет. По сути, это означает, что фанаты купят пустую коробку, которая ничем не отличается от доступной сейчас цифровой версии. PowerWash Simulator - не первая игра для Switch, получившая такое обращение, и подобные физические релизы привели к большому разочарованию среди поклонников Nintendo. Есть много коллекционеров Switch, которые ждут физических релизов, а не покупают игры в цифровом виде, и сегодняшнее объявление уже привело к некоторому разочарованию!

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