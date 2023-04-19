Для PowerWash Simulator вышло крупное обновление The Muckingham File ©

Разработчик FuturLab и издатель Square Enix выпустили новый трейлер к игре PowerWash Simulator в поддержку обновления 1.2 под названием The Muckingham Files. Трейлер, который вы можете посмотреть ниже, демонстрирует некоторые из новых вещей, которые игроки смогут чистить после выхода обновления. Обновление, которое было анонсировано в начале этого месяца, уже вышло.

The Muckingham Files хочет вернуть игроков в загадочную обстановку пустыни Маука-Айту. Игрокам предстоит чистить современную технику, которая включает в себя солнечную водонапорную станцию и большую спутниковую антенну. В трейлере также показано, как игроки убирают различные мелкие объекты, включая тележки с едой.

Обновление также расширяет сюжет и сеттинг игры. В рамках обновления бонусные задания из базовой игры будут обновлены, чтобы дать игрокам возможность взглянуть на то, что происходит в странном сеттинге игры, что поможет дополнить основной сюжет PowerWash Simulator.

PowerWash Simulator также планирует получить больше контента в будущем, включая бесплатный контент и платные DLC. Недавно игра также сотрудничала с Final Fantasy 7 Remake.