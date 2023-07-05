Дорожная карта PowerWash Simulator раскрывает окно выхода дополнения по мотивам Warhammer 40,000 ©

Разработчик FuturLab в своем недавнем анонсе дорожной карты сообщил, что DLC для PowerWash Simulator, посвященное сотрудничеству с Warhammer 40,000, которое было анонсировано еще в мае, выйдет в 4 квартале 2023 года. Наряду с этим, студия также сообщила о новых обновлениях и DLC, которые появятся в игре. Ознакомьтесь с дорожной картой ниже.

После того, как в июне вышло DLC "SpongeBob SquarePants collaboration", PowerWash Simulator готовится к выпуску новых материалов, первым из которых станет бесплатный контент, связанный с обновлением Muckingham Files, которое вышло для игры в апреле. В третьем квартале 2023 года также выйдет новое платное DLC.

В четвертом квартале 2023 года появится бесплатный сезонный контент, а также платное DLC Warhammer 40,000. К сожалению, у DLC пока нет твердой даты выхода. Студия также сообщила, что PowerWash Simulator VR по-прежнему запланирован на 2023 год, хотя и без твердой даты выхода.

За время существования PowerWash Simulator вышло довольно много совместных DLC, включая контент с Final Fantasy 7, Tomb Raider и совсем недавно - SpongeBob SquarePants.

PowerWash Simulator доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.