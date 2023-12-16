PowerWash Simulator получила бесплатное рождественское DLC

Попробуйте себя в роли владельца мойки и постарайтесь очистить от грязи внутренние дворики, тротуары, автомобили и общественные парки. Вам необходимо очищать поверхности от грязи, налёта, ржавчины и многого другого.

В вашем арсенале есть большой ассортимент стиральных машин, форсунков, чистящих средств и насадок. Разные типы грязи имеют разный уровень стойкости, поэтому убедитесь, что вы используете своё снаряжение по назначению.