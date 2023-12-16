PowerWash Simulator получила бесплатное рождественское DLC

Разработчик FuturLab выпустил обновление с рождественской тематикой для игры PowerWash Simulator. Обновление доступно в виде бесплатного DLC и включает в себя новую карту, рождественскую историю, а также праздничный новый скин мойщика, костюм мойщика и перчатки.
Последнее крупное DLC для PowerWash Simulator было связано с кинофраншизой "Назад в будущее". DLC принесло с собой множество нового контента, связанного с классической кинотрилогией. Кроме того, для игры выходили DLC, посвященные Tomb Raider, Final Fantasy 7 и SpongeBob SquarePants. В настоящее время FuturLab сотрудничает с Games Workshop, чтобы выпустить DLC на тему Warhammer 40,000.
Игра которая интереснее Death Stranding получила DLC к рождеству.