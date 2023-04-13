PowerWash Simulator получит свое следующее крупное обновление 18 апреля ©

Разработчик FuturLab объявил, что PowerWash Simulator получит свое следующее крупное обновление, версию 1.2, 18 апреля. После выхода обновления под названием The Muckingham Files в середине июня состоится релиз физического издания PowerWash Simulator на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Обновление Muckingham Files перенесет игроков в загадочную пустыню Маука-Айту, где они будут чистить современную технику, такую как солнечная водонапорная станция и большая спутниковая антенна. В обновлении игрокам также предстоит очистить грузовик с едой на территории Muckingham.

Чтобы расширить сеттинг и сюжет игры, бонусные задания из базовой игры также получат расширенные истории, дополняющие основной сюжет. Теперь в этих бонусных заданиях будет больше преданий, историй и мелочей о мире PowerWash Simulator.