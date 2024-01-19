Президент Square Enix хочет добиться "большего разнообразия" в линейке игр компании

Президент Square Enix Такаси Кирю заявил, что хочет разнообразить линейку игр студии, меньше полагаясь на "сильные IP", такие как Final Fantasy и Dragon Quest.

В недавно опубликованных вопросах и ответах с финансового брифинга в ноябре 2023 года Такаcи признался, что, по его мнению, Square Enix не хватает двух областей, когда речь идет о среднесрочном бизнес-плане. Второй момент — это порой недостаточно эффективный маркетинг компании.

Первое, что он отметил, — это то, что, по его мнению, существует тенденция "чрезмерно полагаться на определенные стили или жанры игр". А именно, на игры типа Dragon Quest и Final Fantasy.

Поскольку мы обладаем такими сильными IP, как франшизы Dragon Quest и Final Fantasy, я считаю, что мы склонны чрезмерно полагаться на определенные стили и жанры геймплея. Тем временем вкусы покупателей на игровом рынке изменились, и им стал нравиться контент самых разных жанров.

Указывая на успех Powerwash Simulator, которую он называет "исключением из нашего портфолио" и "игрой, хорошо подходящей для казуальной игры", Кирю продолжил: "Я хочу повысить квалификацию наших разработчиков путем укрепления наших внутренних возможностей разработки, чтобы мы могли добиться большего разнообразия в нашем портфолио игр".

В долгосрочной перспективе нам нужно усилить внутреннюю часть нашей функции разработки. Если говорить более конкретно, я имею в виду, что мы хотим сконцентрировать наши ресурсы на тщательно отобранных новых играх, которые мы будем разрабатывать на высоком уровне качества. В то же время, вместо того чтобы концентрироваться исключительно на крупных играх, мы хотим брать на себя и новые задачи, отчасти потому, что хотим внести разнообразие в наше портфолио игр, как я уже отмечал ранее, а также дать возможность нашим разработчикам расширить свой набор навыков.

Разумеется, это вовсе не означает, что Square Enix прекратит выпускать игры Final Fantasy и Dragon Quest, а лишь говорит о том, что компания хочет расширить свое присутствие в других жанрах.