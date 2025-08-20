Новый ролик Pragmata демонстрирует все возможности девочки-спутницы главного героя

После нескольких лет молчания загадочный научно-фантастический экшен Pragmata от Capcom теперь регулярно радует нас новыми подробностями. На этот раз игра появилась на выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025, где продюсер игры Эдвин Эдсо раскрыл навыки девочки-спутница главновного героя.

Центральной темой нового показа стала демонстрация геймплейных возможностей Дианы — уникальной девочки-андроида, которая является спутницей главного героя, астронавта Хью Уильямса. Как оказалось, Диана — не просто компаньон, нуждающийся в защите, а ключевой элемент как в бою, так и в исследовании мира.

В сражениях с враждебными роботами лунной станции Диана играет решающую роль. С помощью мини-игры на сетке она может взламывать противников, открывая их броню и обнажая уязвимые места. После этого Хью, используя свой арсенал, может наносить критический урон.

Их синергия распространяется и на исследование мира. Диана способна взламывать системы станции, чтобы открывать новые пути, в то время как Хью использует свои двигатели для перемещения по локациям и уклонения от атак. Разработчики описывают Диану как персонажа с «серьезными вайбами M3GAN», которая более чем способна постоять за себя.

После долгого затишья Pragmata наконец-то обрела четкие очертания и дату выхода. Релиз игры запланирован на 2026 год для ПК (в Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Кстати, опробовать мини-игру со взломом от лица Дианы можно уже сейчас на официальном сайте проекта.