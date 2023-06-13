Pragmata от Capcom наконец-то получила новый трейлер на движке

Capcom наконец-то выпустила новый трейлер Pragmata на движке, в котором представлены несколько секунд игрового процесса. Этот трейлер короткий, но он, по крайней мере, подтверждает, что игра все еще находится в разработке.
Действие Pragmata разворачивается в антиутопическом ближайшем будущем на земной Луне и обещает отправить вас в незабываемое приключение. В игре будут в полной мере использоваться новые технологии следующего поколения, такие как трассировка лучей. Capcom стремится создать захватывающий и захватывающий научно-фантастический сеттинг, как никогда раньше.
Точного времени выхода игры до сих пор нет.
Опять " sorry". И пять секунд геймплея.
Изумительно, они серьезно изначально собирались выпустить эту игру в прошлом году?
Мне почему-то напомнило Vanquish, но выглядит интригующе
опять какой то упоротый сюр - ну такое ..
тес6 раньше выйдет чем этот бред