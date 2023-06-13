Pragmata 2023 г.
7.8 88 оценок

Pragmata от Capcom наконец-то получила новый трейлер на движке

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monk70
Новости

Capcom наконец-то выпустила новый трейлер Pragmata на движке, в котором представлены несколько секунд игрового процесса. Этот трейлер короткий, но он, по крайней мере, подтверждает, что игра все еще находится в разработке.

Действие Pragmata разворачивается в антиутопическом ближайшем будущем на земной Луне и обещает отправить вас в незабываемое приключение. В игре будут в полной мере использоваться новые технологии следующего поколения, такие как трассировка лучей. Capcom стремится создать захватывающий и захватывающий научно-фантастический сеттинг, как никогда раньше.

Точного времени выхода игры до сих пор нет.

Трейлеры
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Согласно данным Microsoft Store, Pragmata выйдет в 2023 году на Xbox Series X|S
Согласно данным Microsoft Store, Pragmata выйдет в 2023 году на Xbox Series X|S
PRAGMATA отложена до 2023 года
PRAGMATA отложена до 2023 года
По словам Capcom, Pragmata "уверенно продвигается в своем развитии"
По словам Capcom, Pragmata "уверенно продвигается в своем развитии"
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lobotomaster

Опять " sorry". И пять секунд геймплея.
Изумительно, они серьезно изначально собирались выпустить эту игру в прошлом году?

4
SpacePRedator014

Мне почему-то напомнило Vanquish, но выглядит интригующе

2
gliga142

опять какой то упоротый сюр - ну такое ..

0
Newworld_DESTROYER

тес6 раньше выйдет чем этот бред

-2