Pragmata от Capcom наконец-то получила новый трейлер на движке ©

Capcom наконец-то выпустила новый трейлер Pragmata на движке, в котором представлены несколько секунд игрового процесса. Этот трейлер короткий, но он, по крайней мере, подтверждает, что игра все еще находится в разработке.

Действие Pragmata разворачивается в антиутопическом ближайшем будущем на земной Луне и обещает отправить вас в незабываемое приключение. В игре будут в полной мере использоваться новые технологии следующего поколения, такие как трассировка лучей. Capcom стремится создать захватывающий и захватывающий научно-фантастический сеттинг, как никогда раньше.

Точного времени выхода игры до сих пор нет.