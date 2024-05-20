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The Precinct 2024 г.
Экшен, Инди, Вид сверху, Открытый мир, Песочница
6.3 16 оценок

Если бы в GTA вы играли за полицейского: свежий геймплей The Precinct демонстрирует, как это могло бы выглядеть

Lunersun
Новости

Разработчики игры The Precinct опубликовали новый геймплейный ролик, демонстрирующий, как могла бы выглядеть серия Grand Theft Auto, если бы игроки оказались по другую сторону баррикад — в роли стражей порядка.

В видео можно увидеть все атрибуты, знакомые фанатам песочниц от Rockstar: перестрелки, погони на автомобилях, полёты на вертолётах и, конечно же, поимку преступников. Только на этот раз вы не убегаете от полиции, а сами надеваете значок и становитесь на защиту закона.

Главный герой The Precinct — Ник Корделл-младший, молодой выпускник Полицейской Академии, которому не повезло попасть в эпицентр криминального водоворота города Аверно — вымышленного мегаполиса на восточном побережье США образца 1983 года. Вам предстоит пройти путь от новичка до настоящего профи, сталкиваясь с преступлениями разного калибра — от мелких правонарушений до жестоких столкновений с бандами.

Разработчики обещают уникальный коктейль из полицейского симулятора и экшен-песочницы. Игрокам предстоит свободно исследовать огромный город, реагируя на вызовы и самостоятельно выбирая подход к решению проблем.

Релиз The Precinct обещают уже в этом году.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
PunksPlay

Блин, прикольно, но... чертова изометрия. Вот в такое бы от третьего лица, а лучше от первого...

6
DenisVTR

Вот именно. Одно дело рпг как условная диабло, а другое закос под первые части GTA. GTA которая именно с третей части стала очень популярна, а так в стиме на любой цвет хватает таких "аналогов gta" в изометрии

3
Mad IVIax

Была ведь давным-давно Urban Chaos про девушку копа, можно было её возродить, но будто она канула в лету, как No One Lives Forever, Original War и другие хорошие игры.

3
BoT_TaK_BoT

серия True Crime тоже норм была. ну и Sleeping Dogs хорош

3
vertehwost

Urban Chaos фига ты че вспомнил .Забудь ,такие игры уже не умеют делать

2
as1c

Помню те славные деньки. Вот время было... и ни у кого пуканы не горели от того что предлагалось в нее играть за черную женщину с дредами, интернета то у большинства не было.

2
Mad IVIax as1c

Это даже в диковинку было, я бы сказал. Ну ещё и мистика всякая, агенты в чёрных костюмах, город, постепенно ввергающийся в полный хаос.

1
Пэцка Глазэк

да на анрил энжине сейчас все короли - делать гта свои ..и киберпанки.. до заблевания одинаковость этих игр зашкалит

3
ZAUSA

Но я в GTA играл за полицейского.

1
Veidrd1968

NARC прикольная тоже игра про 2 копов

1
Uilenspiegel

True crime, LA noire, sleeping dogs.

1