Оригинальная Prey получила новую версию мода, улучшающего графику

Моддер y2keeth выпустил совершенно новую версию своего мода Hi-Def Graphics Overhaul для оригинальной Prey 2006 года. Этот мод добавляет в игру новые высококачественные текстуры.

Для демонстрации новых текстур моддер поделился скриншотами. Они должны дать вам представление о том, чего можно от него ожидать. Как видите, игра теперь может выглядеть по-настоящему чётко. Так что да, это мод, который мы настоятельно рекомендуем использовать. В конце статьи вы также можете найти демонстрационное видео.

Вы можете скачать последнюю версию мода Prey Hi-Def Graphics Overhaul по этой ссылке.

Prey вышла на ПК в 2006 году и работает на движке idTech 4, а также использует API OpenGL. Теоретически в дальнейшем мы можем получить моды, сделанные при помощи RTX Remix. Если это произойдет, этот пакет HD-текстур, вероятно, станет неактуальным. В конце концов, открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix предложит инструменты искусственного интеллекта для переработки всех текстур игры.