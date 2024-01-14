Оригинальная Prey получила новую версию мода, улучшающего графику

Моддер y2keeth выпустил совершенно новую версию своего мода Hi-Def Graphics Overhaul для оригинальной Prey 2006 года. Этот мод добавляет в игру новые высококачественные текстуры.
Для демонстрации новых текстур моддер поделился скриншотами. Они должны дать вам представление о том, чего можно от него ожидать. Как видите, игра теперь может выглядеть по-настоящему чётко. Так что да, это мод, который мы настоятельно рекомендуем использовать. В конце статьи вы также можете найти демонстрационное видео.
Вы можете скачать последнюю версию мода Prey Hi-Def Graphics Overhaul по этой ссылке.
Prey вышла на ПК в 2006 году и работает на движке idTech 4, а также использует API OpenGL. Теоретически в дальнейшем мы можем получить моды, сделанные при помощи RTX Remix. Если это произойдет, этот пакет HD-текстур, вероятно, станет неактуальным. В конце концов, открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix предложит инструменты искусственного интеллекта для переработки всех текстур игры.
прикольная игра
Лучше чем , то последнее Г. , которое под названием этой игры выпустили
Ну не знаю, как по мне, обе игры по своему хороши, просто они совершенно разные.
Обе игры хороши, проблема в том что у последней должно быть имя Psychoshock (во время разработки она так и называлась), однако в разработку вмешались беседка и вынудили использовать другое имя, тем самым окончательно похоронив Prey 2 (судя по историй - они ненавидели Prey 2, будто её разработчики самолично пришли к Тодду Говарду и задушили его собаку).