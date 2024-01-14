на главную
об игре
Prey (2006) 11.07.2006
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
8.6 663 оценки

Оригинальная Prey получила новую версию мода, улучшающего графику

monk70
Новости

Моддер y2keeth выпустил совершенно новую версию своего мода Hi-Def Graphics Overhaul для оригинальной Prey 2006 года. Этот мод добавляет в игру новые высококачественные текстуры.

Для демонстрации новых текстур моддер поделился скриншотами. Они должны дать вам представление о том, чего можно от него ожидать. Как видите, игра теперь может выглядеть по-настоящему чётко. Так что да, это мод, который мы настоятельно рекомендуем использовать. В конце статьи вы также можете найти демонстрационное видео.

Вы можете скачать последнюю версию мода Prey Hi-Def Graphics Overhaul по этой ссылке.

Prey вышла на ПК в 2006 году и работает на движке idTech 4, а также использует API OpenGL. Теоретически в дальнейшем мы можем получить моды, сделанные при помощи RTX Remix. Если это произойдет, этот пакет HD-текстур, вероятно, станет неактуальным. В конце концов, открытая бета-версия NVIDIA RTX Remix предложит инструменты искусственного интеллекта для переработки всех текстур игры.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

прикольная игра

0
BoomGoTinko

Лучше чем , то последнее Г. , которое под названием этой игры выпустили

-3
StarDNikolaevich BoomGoTinko

Ну не знаю, как по мне, обе игры по своему хороши, просто они совершенно разные.

0
Lemenus BoomGoTinko

Обе игры хороши, проблема в том что у последней должно быть имя Psychoshock (во время разработки она так и называлась), однако в разработку вмешались беседка и вынудили использовать другое имя, тем самым окончательно похоронив Prey 2 (судя по историй - они ненавидели Prey 2, будто её разработчики самолично пришли к Тодду Говарду и задушили его собаку).

0