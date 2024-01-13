ИИ-озвучку в Prince of Persia The Lost Crown исправят в следующем патче

Prince of Persia: The Lost Crown завоевала высокие оценки от критиков и уже получила демоверсию, однако Ubisoft допустила серьезную ошибку. Дух по имени Калукс имеет восемь реплик, которые были записаны с использованием искусственного интеллекта в английском дубляже.

Тем не менее, в титрах отсутствует информация об актере, озвучивающем духа. Всё это может указывать на то, что Ubisoft просто забыла добавить настоящий голос персонажу. Компания отреагировала на проблему и обещала исправить озвучку в грядущем обновлении, однако журналисты сообщают, что в патче первого дня дух продолжает звучать голосом искусственного интеллекта.

Ubisoft объясняет это недоработкой в период разработки, когда дубляж ещё не был записан. Пользователи полагают, что в английской версии Калукс наконец заговорит человеческим голосом в конце января или начале февраля.

Релиз Prince of Persia: The Lost Crown запланирован на 18 января для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, но обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 15 января. Главным героем станет Саргон, который придёт на помощь принцу Персии и впервые в истории серии получит имя Гассан.