Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown доступна для владельцев Deluxe Edition

Игра Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft Montpelier выйдет только 18 января по всему миру. Однако метроидвания уже доступна для владельцев Deluxe Edition, которые получат три дня раннего доступа.

Новая история в серии Prince of Persia, The Lost Crown, сосредоточена на Саргоне, члене Бессмертных. После похищения принца Гассана он отправляется на гору Каф, чтобы спасти его, открывая в себе новые способности, изменяющие время, и сражаясь со всевозможными угрозами.

Prince of Persia: The Lost Crown рассчитана на 25 часов игры с широким набором возможностей и вариантов сложности. Вы можете поиграть в бесплатную демоверсию, но прогресс не переносится.

Помимо раннего доступа, в Deluxe Edition за $59,99 входят наряды Warrior Within и Immortal (только косметические), амулет Prosperity Bird для поиска "спрятанных сокровищ" и цифровое руководство по приключениям.