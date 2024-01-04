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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.7 103 оценки

Новый ролик Prince of Persia: The Lost Crown посвящён опциям доступности

monk70
Новости

Издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Montpellier выпустили новый трейлер приключенческого платформера Prince of Persia: The Lost Crown с боковой прокруткой, в котором представлены специальные возможности.

Благодаря Ubisoft Montpellier больше игроков смогут насладиться Prince of Persia: The Lost Crown при помощи таких функций, как режим руководства, «Осколки памяти» для закрепления снимков экрана на карте, высокой контрастности, сложности боя и многих других.

Окунитесь в стильный и захватывающий приключенческий платформер, действие которого происходит в мифологическом персидском мире, где вы можете манипулировать границами времени и пространства.

Prince of Persia: The Lost Crown выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, ПК в Epic Games Store, Ubisoft Store и Luna 18 января. Демо-версия должна выйти 11 января.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

окунитесь с головой в кал и сразу после этого установите warrior within

-3
Unicorling

Мне первая больше нравилась

0
Wolfenstein Unicorling

пески времени тож офигителен так же как и джва трона

1
saa0891
warrior within джва трона

Жанры у игр разные,это внезапно 2D платформер,и тут хотя бы видно что юбики сделали нормальные локации,головоломки,ловушки,по крайней мере видно что они работали над левел дизайном в отличии от их го*ноконвейеров.

С ремейком Prince of Persia: The Sands of Time они просто обосрались.

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