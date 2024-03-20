Prince of Persia The Lost Crown получила обновление с новыми режимами

Ubisoft выпустила обновление Prince of Persia: The Lost Crown 1.10, также известное как «Путь воина». Это первое из четырех запланированных для игры обновлений контента, последнее из которых будет сюжетным.
Официальных примечаний к патчу пока нет, но мы знаем, чтооно добавит:
- Режим спидрана
- Режим перманентной смерти
- Новый наряд для Саргона
Также ожидаются исправления, связанные с игровым процессом.
«Путь воина» — первое бесплатное DLC для игры, а следующее запланировано на весну 2024 года и будет включать режим босс-раша. Пока что единственное анонсированное платное DLC — посвященное сюжету: у него пока нет окна публикации, кроме «позже в 2024 году».