Prince of Persia: The Lost Crown получила обзорный трейлер игрового процесса

Ubisoft выпустила обзорный трейлер игрового процесса Prince of Persia: The Lost Crown. В этом трейлере рассматривается игровой процесс и ключевые особенности новой игры Prince of Persia, а также подробно рассматривается ее новое приключение.

В Prince of Persia: The Lost Crown игроки возьмут на себя роль Саргона, молодого воина и члена элитной группы под названием «Бессмертные». Игрокам предстоит спасти принца Гасана и исследовать гору Каф.

Вдохновленная структурой Метроидвании, Prince of Persia: The Lost Crown позволяет игрокам исследовать созданный вручную мир в своем собственном темпе. Игроки получат новые силы времени, разблокируют уникальные способности и объединят их в бою. В игре также будут головоломки, секреты и побочные квесты.

Ubisoft выпустит Prince of Persia: The Lost Crown 18 января 2024 года.