Prince of Persia: The Lost Crown уже слили в сеть - игра отлично работает на PC через эмуляторы

Как стало известно, готовящаяся к выходу Prince of Persia: The Lost Crown, официальный релиз которой состоится лишь на следующей неделе, уже оказалась на торрент-трекерах - туда попала версия для Nintendo Switch.

Желающие ознакомиться с проектом уже протестировали данную версию на PC через эмуляторы Yuzu/Ryujinx и игра идет отлично на обоих эмуляторах даже на среднем ПК с GTX 1060/5600X. В разрешении 4К эмуляторы выдали около 110 кадров на данном железе без каких-либо технических проблем. Похоже что в этот раз компания Ubisoft заплатила за защиту Denuvo зря.

The Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch. Средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов.