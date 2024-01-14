Prince of Persia: The Lost Crown уже слили в сеть - игра отлично работает на PC через эмуляторы

Как стало известно, готовящаяся к выходу Prince of Persia: The Lost Crown, официальный релиз которой состоится лишь на следующей неделе, уже оказалась на торрент-трекерах - туда попала версия для Nintendo Switch.
Желающие ознакомиться с проектом уже протестировали данную версию на PC через эмуляторы Yuzu/Ryujinx и игра идет отлично на обоих эмуляторах даже на среднем ПК с GTX 1060/5600X. В разрешении 4К эмуляторы выдали около 110 кадров на данном железе без каких-либо технических проблем. Похоже что в этот раз компания Ubisoft заплатила за защиту Denuvo зря.
The Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch. Средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов.
Отличная новость, попробую на геймпаде прямо сейчас.
как? приятно?
Он наверное потерял смысл жизни после игры этого шедевра
Мне одному кажется или этот закос под Принца многие уже называют чуть ли не лучшей игрой от юбисофт за последнее время. Неужели всё так хорошо даже невзирая на черномазого гг?)
тут имеется ввиду игра именно от юбисофт а не как игра впринципе я думаю))))
Все же попробовал демку, имхо, вроде бы играется норм в плане ловушек, но анимации передвижения и боевки отвратительные. Если все метроидвании пройдены и хочется отдохнуть от серьёзных игр, то наверное кому-то сойдёт, а так, это не тот принц, что был изначально, и вообще не ровня принцу из трилогии.
Хейтерам - да, похвалить какую либо игру - это дикость, а для обывателя - просто очередная хорошая игра.
он перс, они бывают черные, он же не негр тут, а именно как перс
там же вроде токо демка?
да удивительные новости... нет. с чего 2d платформеру жрать как старфилд или арк
На эта 2дшную хрень ещё ссд тратить? ХА ХА ХА ХА
Игра не стоит свеч
Потому что ты так сказал?
Или свечи не стоят игры
Он ведь не уточнил, каких именно свеч. Вполне возможно, что ректальных.
лучше чем 2011 принц. Вообще вышла очень годная игра, я даже удивлён
На ПК через эмуляторы? Я так понял, это игра для мобилок? Ну, не удивлён.
пост прочитай
Как это Г умудрилось выйти на ПК если ему место на Андроиде и не более...И дело даже не в 2D