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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.2 132 оценки

Prince of Persia: The Lost Crown уже слили в сеть - игра отлично работает на PC через эмуляторы

AceTheKing
Новости

Как стало известно, готовящаяся к выходу Prince of Persia: The Lost Crown, официальный релиз которой состоится лишь на следующей неделе, уже оказалась на торрент-трекерах - туда попала версия для Nintendo Switch.

Желающие ознакомиться с проектом уже протестировали данную версию на PC через эмуляторы Yuzu/Ryujinx и игра идет отлично на обоих эмуляторах даже на среднем ПК с GTX 1060/5600X. В разрешении 4К эмуляторы выдали около 110 кадров на данном железе без каких-либо технических проблем. Похоже что в этот раз компания Ubisoft заплатила за защиту Denuvo зря.

The Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch. Средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов.

10
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Лидер_Мур

Отличная новость, попробую на геймпаде прямо сейчас.

4
KANSERVATOR

как? приятно?

1
Glodus Muspell KANSERVATOR

Он наверное потерял смысл жизни после игры этого шедевра

-2
WittyOrvilleton

Мне одному кажется или этот закос под Принца многие уже называют чуть ли не лучшей игрой от юбисофт за последнее время. Неужели всё так хорошо даже невзирая на черномазого гг?)

1
Deker13

тут имеется ввиду игра именно от юбисофт а не как игра впринципе я думаю))))

4
Kenn1y

Все же попробовал демку, имхо, вроде бы играется норм в плане ловушек, но анимации передвижения и боевки отвратительные. Если все метроидвании пройдены и хочется отдохнуть от серьёзных игр, то наверное кому-то сойдёт, а так, это не тот принц, что был изначально, и вообще не ровня принцу из трилогии.

1
Миханик Шестеренкин

Хейтерам - да, похвалить какую либо игру - это дикость, а для обывателя - просто очередная хорошая игра.

-1
BillyVan

он перс, они бывают черные, он же не негр тут, а именно как перс

0
SkyraX

там же вроде токо демка?

0
Alex40001

да удивительные новости... нет. с чего 2d платформеру жрать как старфилд или арк

-1
1barac9U7ada7

На эта 2дшную хрень ещё ссд тратить? ХА ХА ХА ХА

-1
Макс Макс 007

Игра не стоит свеч

-3
Predator556

Потому что ты так сказал?

4
golab42

Или свечи не стоят игры

2
Slipnot9 Predator556

Он ведь не уточнил, каких именно свеч. Вполне возможно, что ректальных.

1
BillyVan

лучше чем 2011 принц. Вообще вышла очень годная игра, я даже удивлён

0
Fyjybv 24 24

На ПК через эмуляторы? Я так понял, это игра для мобилок? Ну, не удивлён.

-3
KtotoSerious

пост прочитай

2
B e s i k

Как это Г умудрилось выйти на ПК если ему место на Андроиде и не более...И дело даже не в 2D

-3