Создатели ремейка "Готики" показали старые шахты на новом скриншоте

Alkimia Interactive опубликовала очередной скриншот из своего грядущего ремейка "Готики". Скриншот демонстрирует старые шахты — локацию из самого начала игры. Это изображение было выбрано в качестве обложки для нового выпуска подкаста об RPG.
Создание ремейка идет уже несколько лет. Игра будет перенесена на современный движок, в нее добавят новые квесты и обновят локации.
Gothic Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2024 году, но точная дата релиза пока не объявлена. Вероятно её назовут во время презентации THQ Nordic Digital Showcase в августе этого года.
Ждём. Ещё бы демку что журналистам давали выпустили бы, хотя thq выпускает демки к своим играм может и тут так будет
Скриншот выглядит как-то странно. Мало что понятно, какой-то он не информативный)
Ну когда уже выйдет? по предзаказу возьму и не пожалею ни копейки
Очень рискованый шаг.
Согласен, даже геймплей не показали, а представленная ранее демка совершенно не понравилась.