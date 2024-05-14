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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 176 оценок

Создатели ремейка "Готики" показали старые шахты на новом скриншоте

butcher69
Новости

Alkimia Interactive опубликовала очередной скриншот из своего грядущего ремейка "Готики". Скриншот демонстрирует старые шахты — локацию из самого начала игры. Это изображение было выбрано в качестве обложки для нового выпуска подкаста об RPG.

Создание ремейка идет уже несколько лет. Игра будет перенесена на современный движок, в нее добавят новые квесты и обновят локации.

Gothic Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2024 году, но точная дата релиза пока не объявлена. Вероятно её назовут во время презентации THQ Nordic Digital Showcase в августе этого года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
DenisVTR

Ждём. Ещё бы демку что журналистам давали выпустили бы, хотя thq выпускает демки к своим играм может и тут так будет

0
Избранный Иноса

Скриншот выглядит как-то странно. Мало что понятно, какой-то он не информативный)

0
211186

Ну когда уже выйдет? по предзаказу возьму и не пожалею ни копейки

-1
-zotik-

Очень рискованый шаг.

2
Ardolon -zotik-

Согласен, даже геймплей не показали, а представленная ранее демка совершенно не понравилась.

1