Разработчики Prince of Persia: The Lost Crown поблагодарили игроков за поддержку

Ubisoft поделилась благодарственным сообщением фанатам в честь недавнего выпуска Prince of Persia: The Lost Crown. Игра уже доступна на ПК и консолях.
Prince of Persia: The Lost Crown — первая новая игра в серии за более чем пятнадцать лет. Она возвращает серию к ее 2D-корням и в конечном итоге имеет много общего с жанром Метроидвания.
На официальном аккаунте Ubisoft в Twitter/X команда разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown поделилась сообщением, в котором поблагодарила фанатов за поддержку. В сообщении также выражаются поздравления команде Ubisoft Montpellier с огромными достижениями. В сообщении говорится следующее:
С момента выхода Prince of Persia: The Lost Crown на прошлой неделе наши команды были поражены тем теплым приемом, который вы оказали нашей игре. После запуска, получившего признание критиков, удивительно видеть, как игроки разделяют такую любовь и позитив по отношению к игре.
Для нас было большой честью разработать игру для такой престижной и любимой франшизы, и мы очень рады, что наш приключенческий платформер был принят игроками. Большие поздравления команде Ubisoft Montpellier и партнерам, участвующим в этом проекте.
и это после prince of persia warrior within???
Ты ведь в курсе, что после него ещё принцев навыходило?
Нужно быть реалистами, вряд-ли мы увидим что-то схожее с Warrior Within или Two Thrones. Ремейк первой части провалится, разрабы офк решат что игра никому не нужна, и продолжат делать Lost Crown. Мб и к лучшему что следующие части не получат ремейк, но от ремастера я бы не отказался, хотя бы текстурки обновить и можно заново пройти)
Игра неплоха, только вот сюжет такая хрень, что даже не интересно читать его было.
В смысле разделяют? Неужели игра от юбисофт, с мобильным геймплеем и мобильной графикой, не оказалась калом собачьим? Или это типа постметаирония такая?
зумеркам видимо зашло, по мне такая трешатина,это максимум на что сейчас способны юбики
Так только местные дурачки считают, которые даже не играли, оценки от ИГРОКОВ (не критиков) на метакритике 9.3 из 10, у свич версии вообще 9.6
Даже не интересовался. Но точно знаю, что нинтендофаги хавают всё, что им предложат за 70$, даже двухкопеечные платформеры.
Игра чертовски отличная, сам после 1ых трейлеров был разачарован,- Принц не Принц и тд. как фанат трилогии песков думал проходняк.
Но оценки у игры заслуженные более чем, видать разрабы после всего хейта сами удивились как тепло приняли игру.
Попробуй пройти хоть одну паркур головоломку с телефона в этой мобильной игре
Теперь давайте в стиме выпускайте игру)
выпустили трешак которому в девяностых место на сеге по технологиям и геймплею и все тепло приняли просто рофл xD