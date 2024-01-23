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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.8 199 оценок

Разработчики Prince of Persia: The Lost Crown поблагодарили игроков за поддержку

monk70
Новости

Ubisoft поделилась благодарственным сообщением фанатам в честь недавнего выпуска Prince of Persia: The Lost Crown. Игра уже доступна на ПК и консолях.

Prince of Persia: The Lost Crown — первая новая игра в серии за более чем пятнадцать лет. Она возвращает серию к ее 2D-корням и в конечном итоге имеет много общего с жанром Метроидвания.

На официальном аккаунте Ubisoft в Twitter/X команда разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown поделилась сообщением, в котором поблагодарила фанатов за поддержку. В сообщении также выражаются поздравления команде Ubisoft Montpellier с огромными достижениями. В сообщении говорится следующее:

С момента выхода Prince of Persia: The Lost Crown на прошлой неделе наши команды были поражены тем теплым приемом, который вы оказали нашей игре. После запуска, получившего признание критиков, удивительно видеть, как игроки разделяют такую любовь и позитив по отношению к игре.

Для нас было большой честью разработать игру для такой престижной и любимой франшизы, и мы очень рады, что наш приключенческий платформер был принят игроками. Большие поздравления команде Ubisoft Montpellier и партнерам, участвующим в этом проекте.
0
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Rensky27

и это после prince of persia warrior within???

2
spaMER_ID

Ты ведь в курсе, что после него ещё принцев навыходило?

1
Mopsetskiy

Нужно быть реалистами, вряд-ли мы увидим что-то схожее с Warrior Within или Two Thrones. Ремейк первой части провалится, разрабы офк решат что игра никому не нужна, и продолжат делать Lost Crown. Мб и к лучшему что следующие части не получат ремейк, но от ремастера я бы не отказался, хотя бы текстурки обновить и можно заново пройти)

2
tinsoman

Игра неплоха, только вот сюжет такая хрень, что даже не интересно читать его было.

1
rewgerg43252

В смысле разделяют? Неужели игра от юбисофт, с мобильным геймплеем и мобильной графикой, не оказалась калом собачьим? Или это типа постметаирония такая?

-2
Dinozavrus

зумеркам видимо зашло, по мне такая трешатина,это максимум на что сейчас способны юбики

1
chaospaladin
калом собачьим

Так только местные дурачки считают, которые даже не играли, оценки от ИГРОКОВ (не критиков) на метакритике 9.3 из 10, у свич версии вообще 9.6

-2
rewgerg43252 chaospaladin

Даже не интересовался. Но точно знаю, что нинтендофаги хавают всё, что им предложат за 70$, даже двухкопеечные платформеры.

1
kongydong

Игра чертовски отличная, сам после 1ых трейлеров был разачарован,- Принц не Принц и тд. как фанат трилогии песков думал проходняк.

Но оценки у игры заслуженные более чем, видать разрабы после всего хейта сами удивились как тепло приняли игру.

0
Randpass

Попробуй пройти хоть одну паркур головоломку с телефона в этой мобильной игре

1
MeduzaRUS

Теперь давайте в стиме выпускайте игру)

-4
Wolfenstein

выпустили трешак которому в девяностых место на сеге по технологиям и геймплею и все тепло приняли просто рофл xD

-5