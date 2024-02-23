Режиссер Prince Of Persia: Lost Crown объявил о предстоящем бесплатном обновлении

Prince of Persia: Lost Crown получит новый контент и бесплатные обновления в ближайшие месяцы. Об этом стало известно с официальной X-страницы игры в виде короткого видеоролика.

Мунир Ради, игровой директор Prince of Persia: Lost Crown, опубликовал на X видео, в котором поблагодарил фанатов от имени команды разработчиков игры. Он также объявил, что игра скоро получит бесплатное обновление.

Ради также заявил, что Prince of Persia: Lost Crown в ближайшие месяцы получит несколько бесплатных обновлений. Эти обновления будут включать дополнительный контент и новые режимы. Обращая особое внимание на режимы, он добавляет:

«Режимы, позволяющие вам бросать вызов, исследовать и получать удовольствие».

Ради не сообщил, когда выйдет это бесплатное обновление, и не сообщил, что оно будет включать. Однако он дал несколько советов. Во-первых, он советует фанатам тренироваться с Артабаном, союзником и грозным воином Бессмертных. Во-вторых, он предлагает фанатам:

«Попробуйте пройти игру в режиме Immortal».

Судя по его загадочным предложениям, можно с уверенностью сказать, что новое обновление может привести к появлению нового игрового режима, более сложного, чем режим «Бессмертные» (на данный момент это самая высокая сложность в игре). В качестве альтернативы это также может означать что-то похожее на расширение Valhalla для God of War: Ragnarok, которое позволит игрокам участвовать в более сложных боях с труднопобедимыми врагами.